Мактоминей может пропустить около двух месяцев из-за травмы связок колена

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей прошел дополнительное медобследование в связи с травмой связок колена, полученной в матче с «Ньюкаслом» на прошлой неделе.

По информации Daily Mail, врачи подтвердили серьезность повреждения шотландского хавбека. Скорее всего, на восстановление ему потребуется около двух месяцев.

Таким образом, Мактоминей рискует пропустит матч с «Ливерпулем» в АПЛ, а также обе полуфинальные игры Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».

В текущем сезоне игрок провел за «МЮ» 21 матч, забил три гола и сделал один ассист.