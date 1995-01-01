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    Мактоминей может пропустить около двух месяцев из-за травмы связок колена

    Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей прошел дополнительное медобследование в связи с травмой связок колена, полученной в матче с «Ньюкаслом» на прошлой неделе.

    По информации Daily Mail, врачи подтвердили серьезность повреждения шотландского хавбека. Скорее всего, на восстановление ему потребуется около двух месяцев.

    Таким образом, Мактоминей рискует пропустит матч с «Ливерпулем» в АПЛ, а также обе полуфинальные игры Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».

    В текущем сезоне игрок провел за «МЮ» 21 матч, забил три гола и сделал один ассист.

    Источник: Daily Mail

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