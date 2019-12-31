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Мактоминей может пропустить около двух месяцев из-за травмы связок колена

31 декабря 2019, 13:55
2

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей прошел дополнительное медобследование в связи с травмой связок колена, полученной в матче с «Ньюкаслом» на прошлой неделе.

По информации Daily Mail, врачи подтвердили серьезность повреждения шотландского хавбека. Скорее всего, на восстановление ему потребуется около двух месяцев.

Таким образом, Мактоминей рискует пропустит матч с «Ливерпулем» в АПЛ, а также обе полуфинальные игры Кубка английской лиги против «Манчестер Сити».

В текущем сезоне игрок провел за «МЮ» 21 матч, забил три гола и сделал один ассист.

Источник: Daily Mail
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Мактоминей Скотт
Комментарии (2)
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Вомбат
1577824182
Главное, что не разрыв, так что отдохнет, а потом заиграет на прежнем уровне. Им с Рэшфордом и Джеймсом предстоит тащить команду.
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