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  • У Мактоминея повреждение связки колена. Игрок покинул стадион на костылях

У Мактоминея повреждение связки колена. Игрок покинул стадион на костылях

27 декабря 2019, 00:39
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей получил серьезную травму в матче 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:1).

Сообщается, что у 23-летнего шотландца повреждение связки колена. После игры он передвигался с помощью костылей.

Степень серьезности травмы и сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения углубленного медобследования.

В текущем сезоне Мактоминей провел за «МЮ» 21 матч, забил три гола и сделал один ассист.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: The Mirror
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Мактоминей Скотт
Комментарии (2)
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ivanthebest
1577398134
Да епучий случай, сколько можно-то? Только команда начинает хоть как-то играть, подтягиваются травмированные и опять... Уже полтора года МЮ не играет полностью всем составом, постоянно 5-6 игроков в лазарете.
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Oldtrafford83
1577422093
Надеюсь не надолго,здоровья!!!
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