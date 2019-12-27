У Мактоминея повреждение связки колена. Игрок покинул стадион на костылях

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Скотт Мактоминей получил серьезную травму в матче 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:1).

Сообщается, что у 23-летнего шотландца повреждение связки колена. После игры он передвигался с помощью костылей.

Степень серьезности травмы и сроки восстановления футболиста станут известны после прохождения углубленного медобследования.

В текущем сезоне Мактоминей провел за «МЮ» 21 матч, забил три гола и сделал один ассист.