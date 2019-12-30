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  • Месси – лучший спортсмен года по версии ассоциации спортивной прессы, Роналду на четвертом месте

Месси – лучший спортсмен года по версии ассоциации спортивной прессы, Роналду на четвертом месте

30 декабря 2019, 23:17
6

Международная ассоциация спортивной прессы подвела итоги голосования за лучшего спортсмена 2019 года.

Этого звания удостоился капитан «Барселоны» Лионель Месси. За него отдали голоса 13,11 процента респондентов.

В тройку лучших также вошли кенийский бегун Элиуд Кипчоге (12,01%) и испанский теннисист Рафаэль Надаль (9,38%).

В топ-10 попали еще два футболиста: нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (7,98%) расположился на четвертом месте, а защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк (5,29%) – на шестом.

Источник: Сайт международной ассоциации спортивной прессы
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
Комментарии (6)
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Yev
1577737419
Рад за Лео, но я думаю этих двоих вообще надо за скобки вывести, они инопланетяне и спор между ними глупость.
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amazonaws
1577738119
Месси – лучший??? Однозначно, ЛУЧШИЙ!!! С чем мы его и поздравляем!!!
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Snek
1577750921
Я думаю судили по популярности в первую очередь.
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neveldomha
1577770097
Не заслужил. Однозначно, не лучший. Он еще после последних Чемпионата мира, кубка Америки и Лиги чемпионов не отмылся, чтобы лучшим быть.
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Ronko
1577786843
Да вы издеваетесь
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