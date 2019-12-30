Месси – лучший спортсмен года по версии ассоциации спортивной прессы, Роналду на четвертом месте

Международная ассоциация спортивной прессы подвела итоги голосования за лучшего спортсмена 2019 года.

Этого звания удостоился капитан «Барселоны» Лионель Месси. За него отдали голоса 13,11 процента респондентов.

В тройку лучших также вошли кенийский бегун Элиуд Кипчоге (12,01%) и испанский теннисист Рафаэль Надаль (9,38%).

В топ-10 попали еще два футболиста: нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (7,98%) расположился на четвертом месте, а защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк (5,29%) – на шестом.