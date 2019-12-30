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    Месси – лучший спортсмен года по версии ассоциации спортивной прессы, Роналду на четвертом месте

    Международная ассоциация спортивной прессы подвела итоги голосования за лучшего спортсмена 2019 года.

    Этого звания удостоился капитан «Барселоны» Лионель Месси. За него отдали голоса 13,11 процента респондентов.

    В тройку лучших также вошли кенийский бегун Элиуд Кипчоге (12,01%) и испанский теннисист Рафаэль Надаль (9,38%).

    В топ-10 попали еще два футболиста: нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду (7,98%) расположился на четвертом месте, а защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк (5,29%) – на шестом.

    Источник: Сайт международной ассоциации спортивной прессы

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    30.12.2019 23:17
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +922

      amazonaws 1 час назад

      Месси – лучший???
      Однозначно, ЛУЧШИЙ!!!
      С чем мы его и поздравляем!!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1922

      Борат 1 час назад

      Кипчога заслужил быть первым в этом году - выбежал марафон из 2х часов, что считалось нереальным!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9014

      Cules2013 > Борат 59 минут назад

      в неофициальном забеге, результаты которого не признаны)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3767

      Yev 1 час назад

      Рад за Лео, но я думаю этих двоих вообще надо за скобки вывести, они инопланетяне и спор между ними глупость.

      2
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