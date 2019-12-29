Tuttosport: «Зальцбург» хочет за Холанда 30 миллионов. Форвард просит 8 миллионов в год

Нападающий Эрлинг Холанд близок к уходу из «Зальцбурга» в зимнее трансферное окно.

По информации Tuttosport, «Зальцбург» хочет выручить за 19-летнего форварда около 30 миллионов евро. Желаемая зарплата для Холанда – 8 миллионов евро в год.

Интерес к Холанду проявляет «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем розыгрыше ЛЧ Холанд забил восемь голов.

Рыночная стоимость игрока – 45 миллионов евро.

Calciomercato: «Ювентус» уверен в трансфере Холанда, но не может договориться с ним по зарплате



