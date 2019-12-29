«Кубань» должна жить». Беленов подписал открытое письмо фанатов краснодарцев губернатору

Вратарь «Уфы» Александр Беленов подписал открытое письмо в поддержку краснодарской «Кубани» на имя губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Его составили болельщики клуба, который сейчас не имеет профессионального статуса, но раньше выступал в Лиге Европы.

«Недавно я узнал о письме, которое кубанские болельщики написали на имя губернатора. Хочу выразить свою поддержку и отдать свою подпись. «Кубань» должна жить, играть на уровне РПЛ, «Кубань» должна быть в профессиональном футболе», – считает Беленов.

Игрок также поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

Беленов играл за «Кубань» с 2011 по 2016 год.

Клуб расформировали в прошлом году, но сейчас команда под названием «Кубань» выступает в чемпионате Краснодарского края.

«Кубань» четыре раза брала чемпионат РСФСР.