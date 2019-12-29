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  • «Кубань» должна жить». Беленов подписал открытое письмо фанатов краснодарцев губернатору

«Кубань» должна жить». Беленов подписал открытое письмо фанатов краснодарцев губернатору

29 декабря 2019, 01:15
13

Вратарь «Уфы» Александр Беленов подписал открытое письмо в поддержку краснодарской «Кубани» на имя губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева. Его составили болельщики клуба, который сейчас не имеет профессионального статуса, но раньше выступал в Лиге Европы.

«Недавно я узнал о письме, которое кубанские болельщики написали на имя губернатора. Хочу выразить свою поддержку и отдать свою подпись. «Кубань» должна жить, играть на уровне РПЛ, «Кубань» должна быть в профессиональном футболе», – считает Беленов.

Игрок также поздравил болельщиков с наступающим Новым годом.

  • Беленов играл за «Кубань» с 2011 по 2016 год.
  • Клуб расформировали в прошлом году, но сейчас команда под названием «Кубань» выступает в чемпионате Краснодарского края.
  • «Кубань» четыре раза брала чемпионат РСФСР.
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: твиттер «Кубани»
Россия. Премьер-лига Уфа Беленов Александр
Комментарии (13)
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evgevg13
1577593414
Да только губернатору Кубань до одного места. Он же её и развалил, чтобы не мешала бабосы отмывать
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MU 007
1577601357
Может хватит деньги брать из области? Платить миллионы за хреновую игру? Если футболисты готовы играть тысяч за 30 рублей в месяц, тогда можно еще и подумать.
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Кузьмич на трибуне
1577602947
Если есть частный инвестор , то нужно отдавать (продавать) Кубань-урожай в частные руки. Иначе Кубань останется без урожая, а Кубань без урожая как лето без тепла. Если руководство Края ищет инвестора , что бы пилить бюджет клуба , так как это делал А.Н.Ткачев, то нафик кому такой клуб нужен. Тем более бюджету края. Путин правильно ограничил финансирования из бюджетов такие проекты. Своим пенсионерам платят копейки , а чернокожим мяченогам платят миллионы. Если болельщики хотят свой клуб , пусть и финансируют.
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Из Твери Леха
1577605524
Конечно! Должна жить! Пускай школа не построится, больница или дорога с мостом, главное пусть Кубань живет и всякие Беленовы с популистскими высказываниями кормятся за счет бюджета региона.
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Вальдемар IV
1577606478
беленов под мухой
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Hektor 84
1577614438
Автор школяр написал что сейчас не имеет проф статуса, но раньше выступал в лиге Европы. Так как будто они каждый год там играли. Один раз они вступили в лиге Европы.
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моэм
1577615864
Беленов не понимает ???... что все НАРОДНЫЕ деньги вложенные в Кубань с благородной целью спасти клуб , были просто разворованы и "распилены руководством ФК.Кубань и Краснодарского края ???...хочет опять возродить кормушку для чиновников ?...уж не потому ли рвёт одно место... в надежде поиметь долю хоть малую ?
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paracetamol
1577623448
Лутчеб быкам помогли, у Галицая вроде с баблом кренвато.
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