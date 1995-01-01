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    Месси забил больше всех голов и отдал ассистов за последние 10 лет в топ-5 лигах Европы

    Капитан «Барселоны» Лионель Месси лидирует по голам и ассистам среди игроков, выступающих в топ-5 европейских лигах, за последнее десятилетие.

    С 2010 по 2019 год аргентинец забил 369 мячей. Второе место у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду – 335. Далее идут Эдинсон Кавани («ПСЖ», 223), Роберт Левандовски («Бавария», 221) и Луис Суарес («Барселона», 210).

    Что касается результативных передач, то в активе Месси таковых 136. Следом за лидером «Барсы» расположились Анхель Ди Мария («ПСЖ», 108), Месут Озил («Арсенал», 106) и Томас Мюллер («Бавария», 103).

    «Барселона» – лидер последнего десятилетия по победам и забитым голам среди команд топ-5 лиг Европы

    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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    Сегодня, 08:33
    Комментарии1
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      Рейтинг: -33

      Аденн 5 минут назад

      нетрадиционный из Юве рыдает, поломав все ногти и размазав губную помаду по своему лицу.

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