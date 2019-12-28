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Месси забил больше всех голов и отдал ассистов за последние 10 лет в топ-5 лигах Европы

28 декабря 2019, 08:33
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Капитан «Барселоны» Лионель Месси лидирует по голам и ассистам среди игроков, выступающих в топ-5 европейских лигах, за последнее десятилетие.

С 2010 по 2019 год аргентинец забил 369 мячей. Второе место у форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду – 335. Далее идут Эдинсон Кавани («ПСЖ», 223), Роберт Левандовски («Бавария», 221) и Луис Суарес («Барселона», 210).

Что касается результативных передач, то в активе Месси таковых 136. Следом за лидером «Барсы» расположились Анхель Ди Мария («ПСЖ», 108), Месут Озил («Арсенал», 106) и Томас Мюллер («Бавария», 103).

«Барселона» – лидер последнего десятилетия по победам и забитым голам среди команд топ-5 лиг Европы

Источник: Официальный твиттер «Барселоны»
Испания. Примера Барселона Месси Лионель
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