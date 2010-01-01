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    «Барселона» – лидер последнего десятилетия по победам и забитым голам среди команд топ-5 лиг Европы

    «Барселона» в период с 2010 по 2019 год выиграла больше матчей, чем любая другая команда из топ-5 лиг Европы.

    В активе каталонцев за указанный период 289 побед. Их ближайшим преследователем стал «Реал» – 273.

    В пятерку лучших также вошли «Ювентус» (260), «Манчестер Сити» (250) и «Бавария» (250).

    Кроме того, «Барселона» стала самой результативной командой десятилетия в европейских топ-5 лигах.

    Действующий чемпион Испании забил с 2010 года 1060 голов. Далее в рейтинге лучших идут «Реал» (1016), «Бавария» (863), «Манчестер Сити» (841) и «ПСЖ» (827).

    Источник: Официальный твиттер «Барселоны»

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