«Манчестер Юнайтед» по просьбе Погба вышел на разминку перед игрой с «Ньюкаслом» в браслетах с антирасистскими лозунгами

Во время разминки перед матчем 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:1) на футболистах «Манчестер Юнайтед» были надеты браслеты с антирасистскими лозунгами. Это была инициатива полузащитника команды Поля Погба.
«Это моя идея. Я сделал это сам, потому что не хотел проводить акцию через ФИФА или УЕФА. Думаю, это заставит некоторых людей кое-что осознать. Расизм – невежество. Мы все едины», – цитирует Погба The Telegraph.
На браслетах были надписи «Нет расизму» и «Мы едины».
- Погба часть нынешнего сезона пропустил из-за травмы.
- По ходу встречи с «Ньюкаслом» манчестерцы уступали, но разгромили в итоге соперника.
- «Манчестер Юнайтед» идет в таблице АПЛ седьмым.
Источник: The Telegraph