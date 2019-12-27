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  • «Манчестер Юнайтед» по просьбе Погба вышел на разминку перед игрой с «Ньюкаслом» в браслетах с антирасистскими лозунгами

«Манчестер Юнайтед» по просьбе Погба вышел на разминку перед игрой с «Ньюкаслом» в браслетах с антирасистскими лозунгами

27 декабря 2019, 22:53
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Во время разминки перед матчем 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:1) на футболистах «Манчестер Юнайтед» были надеты браслеты с антирасистскими лозунгами. Это была инициатива полузащитника команды Поля Погба.

«Это моя идея. Я сделал это сам, потому что не хотел проводить акцию через ФИФА или УЕФА. Думаю, это заставит некоторых людей кое-что осознать. Расизм – невежество. Мы все едины», – цитирует Погба The Telegraph.

На браслетах были надписи «Нет расизму» и «Мы едины».

  • Погба часть нынешнего сезона пропустил из-за травмы.
  • По ходу встречи с «Ньюкаслом» манчестерцы уступали, но разгромили в итоге соперника.
  • «Манчестер Юнайтед» идет в таблице АПЛ седьмым.

Источник: The Telegraph
Англия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Манчестер Юнайтед Ньюкасл Погба Поль
Комментарии (2)
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Томик
1577563138
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