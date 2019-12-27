«Манчестер Юнайтед» по просьбе Погба вышел на разминку перед игрой с «Ньюкаслом» в браслетах с антирасистскими лозунгами

Во время разминки перед матчем 19-го тура АПЛ против «Ньюкасла» (4:1) на футболистах «Манчестер Юнайтед» были надеты браслеты с антирасистскими лозунгами. Это была инициатива полузащитника команды Поля Погба.

«Это моя идея. Я сделал это сам, потому что не хотел проводить акцию через ФИФА или УЕФА. Думаю, это заставит некоторых людей кое-что осознать. Расизм – невежество. Мы все едины», – цитирует Погба The Telegraph.

На браслетах были надписи «Нет расизму» и «Мы едины».