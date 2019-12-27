Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Ракитич: «Евро-2020 может стать моим последним большим турниром со сборной»

Ракитич: «Евро-2020 может стать моим последним большим турниром со сборной»

27 декабря 2019, 13:48

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич заявил, что может карьеру в сборной Хорватии после Евро-2020.

«Да, возможно, что Евро-2020 станет моим последним большим турниром со сборной. Давайте будем реалистами, это вполне очевидно. Посмотрим, как все сложится.
Обсудим с тренером, как будет лучше не только для меня, но и для всей команды. Я уже говорил, что буду помогать молодым игрокам всем, чем смогу.

Самое главное – это успешное выступление Хорватии, с остальным мы разберемся. Неважно, что хочу я, главное, чтобы все было хорошо у команды», – сказал 31-летний игрок.

  • Ракитич провел за сборную 104 матча, забил 15 голов, отдал 16 ассистов.
  • Хавбек дебютировал в национальной команде в сентябре 2007 года.

Источник: Sportske Novosti
Отбор ЧЕ-2020 Испания. Примера Барселона Хорватия Ракитич Иван
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+