Ракитич: «Евро-2020 может стать моим последним большим турниром со сборной»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич заявил, что может карьеру в сборной Хорватии после Евро-2020.
«Да, возможно, что Евро-2020 станет моим последним большим турниром со сборной. Давайте будем реалистами, это вполне очевидно. Посмотрим, как все сложится.
Обсудим с тренером, как будет лучше не только для меня, но и для всей команды. Я уже говорил, что буду помогать молодым игрокам всем, чем смогу.
Самое главное – это успешное выступление Хорватии, с остальным мы разберемся. Неважно, что хочу я, главное, чтобы все было хорошо у команды», – сказал 31-летний игрок.
- Ракитич провел за сборную 104 матча, забил 15 голов, отдал 16 ассистов.
- Хавбек дебютировал в национальной команде в сентябре 2007 года.
Источник: Sportske Novosti