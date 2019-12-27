Ракитич: «Евро-2020 может стать моим последним большим турниром со сборной»

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич заявил, что может карьеру в сборной Хорватии после Евро-2020.

«Да, возможно, что Евро-2020 станет моим последним большим турниром со сборной. Давайте будем реалистами, это вполне очевидно. Посмотрим, как все сложится.

Обсудим с тренером, как будет лучше не только для меня, но и для всей команды. Я уже говорил, что буду помогать молодым игрокам всем, чем смогу.

Самое главное – это успешное выступление Хорватии, с остальным мы разберемся. Неважно, что хочу я, главное, чтобы все было хорошо у команды», – сказал 31-летний игрок.