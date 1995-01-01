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    Ракитич: «Евро-2020 может стать моим последним большим турниром со сборной»

    Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич заявил, что может карьеру в сборной Хорватии после Евро-2020.

    «Да, возможно, что Евро-2020 станет моим последним большим турниром со сборной. Давайте будем реалистами, это вполне очевидно. Посмотрим, как все сложится.
    Обсудим с тренером, как будет лучше не только для меня, но и для всей команды. Я уже говорил, что буду помогать молодым игрокам всем, чем смогу.

    Самое главное – это успешное выступление Хорватии, с остальным мы разберемся. Неважно, что хочу я, главное, чтобы все было хорошо у команды», – сказал 31-летний игрок.

    • Ракитич провел за сборную 104 матча, забил 15 голов, отдал 16 ассистов.
    • Хавбек дебютировал в национальной команде в сентябре 2007 года.

    Источник: Sportske Novosti

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