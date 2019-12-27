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Неймар выложил сторис с Месси и Суаресом

27 декабря 2019, 11:31
4

Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился историей, где показал совместную фотографию с бывшими одноклубниками по «Барселоне» – форвардами Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

По информации Mundo Deportivo, снимок был сделан 25 декабря в Уругвае на свадьбе Суареса с его супругой Софией Бальби. Спустя 10 лет пара решила устроить повторную церемонию бракосочетания. Среди приглашенных был и Неймар.

  • Летом мировые медиа активно писали о желании бразильца перейти из «ПСЖ» в «Барселону».
  • Неймар выступал за каталонский клуб с 2013-го по 2017-й.

Источник: Инстаграм Неймара
Испания. Примера Барселона ПСЖ Месси Лионель Суарес Луис Неймар
Комментарии (4)
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Добрый Бобер
1577437556
Интересно, они втроём стоят 666 млн.?
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Plyash
1577449189
Какой же ты дурак,Неймар,таких ребят-красавцев потерял вместе с Барсой.
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sachsen-leipzig
1577449462
340млн€! Конечно дурак Нейм , такую команду и партнёров (друзей) + море и место , Барселона славится многими аспектами чем Париж
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Hektor 84
1577483292
А где дриусси? Наверно ниже))) играют в игру каменные лица
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