Неймар выложил сторис с Месси и Суаресом

Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился историей, где показал совместную фотографию с бывшими одноклубниками по «Барселоне» – форвардами Лионелем Месси и Луисом Суаресом.
По информации Mundo Deportivo, снимок был сделан 25 декабря в Уругвае на свадьбе Суареса с его супругой Софией Бальби. Спустя 10 лет пара решила устроить повторную церемонию бракосочетания. Среди приглашенных был и Неймар.
- Летом мировые медиа активно писали о желании бразильца перейти из «ПСЖ» в «Барселону».
- Неймар выступал за каталонский клуб с 2013-го по 2017-й.
Источник: Инстаграм Неймара