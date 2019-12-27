Неймар выложил сторис с Месси и Суаресом

Нападающий «ПСЖ» Неймар поделился историей, где показал совместную фотографию с бывшими одноклубниками по «Барселоне» – форвардами Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

По информации Mundo Deportivo, снимок был сделан 25 декабря в Уругвае на свадьбе Суареса с его супругой Софией Бальби. Спустя 10 лет пара решила устроить повторную церемонию бракосочетания. Среди приглашенных был и Неймар.