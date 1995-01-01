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    Неймар выложил сторис с Месси и Суаресом

    Форвард «ПСЖ» Неймар поделился историей, где показал совместную фотографию с бывшими одноклубниками по «Барселоне» – форвардами Лионелем Месси и Луисом Суаресом.

    По информации Mundo Deportivo, снимок был сделан 25 декабря в Уругвае на свадьбе Суареса с его супругой Софией Бальби. Спустя 10 лет пара решила устроить повторную церемонию бракосочетания. Среди приглашенных был и Неймар.

    • Летом мировые медиа активно писали о желании бразильца перейти из «ПСЖ» в «Барселону».
    • Неймар выступал за каталонский клуб с 2013-го по 2017-й.

    Источник: Инстаграм Неймара

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