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  • Мактоминей получил самую быструю желтую карточку в АПЛ за всю историю статистических наблюдений

Мактоминей получил самую быструю желтую карточку в АПЛ за всю историю статистических наблюдений

26 декабря 2019, 21:47

В эти минуты проходит матч 19-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом». На 24-й секунде желтую карточку получил полузащитник хозяев Скотт Мактоминей.

Это самая быстрая желтая карточка в турнире за всю историю статистических наблюдений. Она была начата в сезоне-2006/07.

  • 23-летний Мактоминей – воспитанник «Манчестер Юнайтед».
  • В сезоне АПЛ полузащитник провел 17 матчей, забил два гола, сделал результативный пас.
  • «Манчестер Юнайтед» перед матчем шел в таблице девятым.

Источник: твиттер OptaJoe
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Ньюкасл Мактоминей Скотт
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