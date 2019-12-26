Мактоминей получил самую быструю желтую карточку в АПЛ за всю историю статистических наблюдений

В эти минуты проходит матч 19-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом». На 24-й секунде желтую карточку получил полузащитник хозяев Скотт Мактоминей.
Это самая быстрая желтая карточка в турнире за всю историю статистических наблюдений. Она была начата в сезоне-2006/07.
- 23-летний Мактоминей – воспитанник «Манчестер Юнайтед».
- В сезоне АПЛ полузащитник провел 17 матчей, забил два гола, сделал результативный пас.
- «Манчестер Юнайтед» перед матчем шел в таблице девятым.
Источник: твиттер OptaJoe