Мактоминей получил самую быструю желтую карточку в АПЛ за всю историю статистических наблюдений

В эти минуты проходит матч 19-го тура АПЛ между «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкаслом». На 24-й секунде желтую карточку получил полузащитник хозяев Скотт Мактоминей.

Это самая быстрая желтая карточка в турнире за всю историю статистических наблюдений. Она была начата в сезоне-2006/07.