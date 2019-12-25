Романцев и другие ветераны «Спартака» собрались на предновогодней встрече

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Ветераны уже свою роль в сливе Карреры выполнили.
«Спартак» провел традиционную предновогоднюю встречу для ветеранов. В частности, на ней присутствовал бывший игрок и главный тренер команды Олег Романцев.
«За большим праздничным столом собрались несколько десятков спартаковцев разных поколений. Красно-белые тепло вспоминали отца-основателя клуба Николая Петровича Старостина, помянули ушедших в этом году из жизни товарищей, пожелали друг другу крепкого здоровья, хорошего новогоднего настроения и побед любимой команде.
Под занавес торжества, организованного клубом ветеранов «Спартака» при поддержке нашего клуба, его участникам были вручены новогодние подарки», – информирует пресс-служба самого титулованного клуба России.
- «Спартак» в РПЛ идет десятым.
- Команда проведет первый матч чемпионата России после паузы в феврале.
- Последним тренером-спартаковцем (игравшим за клуб) в команде был Дмитрий Аленичев (2015-2016 годы).