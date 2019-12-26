Романцев и другие ветераны «Спартака» собрались на предновогодней встрече

«Спартак» провел традиционную предновогоднюю встречу для ветеранов. В частности, на ней присутствовал бывший игрок и главный тренер команды Олег Романцев.

«За большим праздничным столом собрались несколько десятков спартаковцев разных поколений. Красно-белые тепло вспоминали отца-основателя клуба Николая Петровича Старостина, помянули ушедших в этом году из жизни товарищей, пожелали друг другу крепкого здоровья, хорошего новогоднего настроения и побед любимой команде.

Под занавес торжества, организованного клубом ветеранов «Спартака» при поддержке нашего клуба, его участникам были вручены новогодние подарки», – информирует пресс-служба самого титулованного клуба России.