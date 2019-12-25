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    Романцев и другие ветераны «Спартака» собрались на предновогодней встрече

    «Спартак» провел традиционную предновогоднюю встречу для ветеранов. В частности, на ней присутствовал бывший игрок и главный тренер команды Олег Романцев.

    «За большим праздничным столом собрались несколько десятков спартаковцев разных поколений. Красно-белые тепло вспоминали отца-основателя клуба Николая Петровича Старостина, помянули ушедших в этом году из жизни товарищей, пожелали друг другу крепкого здоровья, хорошего новогоднего настроения и побед любимой команде.

    Под занавес торжества, организованного клубом ветеранов «Спартака» при поддержке нашего клуба, его участникам были вручены новогодние подарки», – информирует пресс-служба самого титулованного клуба России.

    • «Спартак» в РПЛ идет десятым.
    • Команда проведет первый матч чемпионата России после паузы в феврале.
    • Последним тренером-спартаковцем (игравшим за клуб) в команде был Дмитрий Аленичев (2015-2016 годы).

    Источник: официальный сайт «Спартака»

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    25.12.2019 00:00
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +10984

      vka1970 33 минуты назад

      Эта новость о чём ?
      Ветераны уже свою роль в сливе Карреры выполнили.

      1
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      ...
      Рейтинг: +20295

      VVM1964 > vka1970 14 минут назад

      Да - карму себе подпортили , да и отношение к себе болельщиков тоже (((

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4668

      paracetamol 49 минут назад

      Пьянка будет - дым коромыслом. Иначе бы Романцев не пошел.

      0
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      Рейтинг: +3821

      vladik12 49 минут назад

      Я вообще сначала прочитал, что "обосрались на предновогодней встрече".
      Ну, ветераны же, не мудрено.

      0
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      Рейтинг: +22402

      gol_kak_sokol 55 минут назад

      Зачем Романцева подмонтировали ? Нельзя было правдивый снимок опубликовать, жаль, что в пресс службе Спартака - обманщики.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3821

      vladik12 1 час назад

      Корпорат для кузнецов больших побед.

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