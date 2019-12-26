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  • Романцев и другие ветераны «Спартака» собрались на предновогодней встрече

Романцев и другие ветераны «Спартака» собрались на предновогодней встрече

26 декабря 2019, 00:00
20

«Спартак» провел традиционную предновогоднюю встречу для ветеранов. В частности, на ней присутствовал бывший игрок и главный тренер команды Олег Романцев.

«За большим праздничным столом собрались несколько десятков спартаковцев разных поколений. Красно-белые тепло вспоминали отца-основателя клуба Николая Петровича Старостина, помянули ушедших в этом году из жизни товарищей, пожелали друг другу крепкого здоровья, хорошего новогоднего настроения и побед любимой команде.

Под занавес торжества, организованного клубом ветеранов «Спартака» при поддержке нашего клуба, его участникам были вручены новогодние подарки», – информирует пресс-служба самого титулованного клуба России.

  • «Спартак» в РПЛ идет десятым.
  • Команда проведет первый матч чемпионата России после паузы в феврале.
  • Последним тренером-спартаковцем (игравшим за клуб) в команде был Дмитрий Аленичев (2015-2016 годы).

Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Спартак Романцев Олег
Комментарии (20)
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vladik12
1577306983
Корпорат для кузнецов больших побед.
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vladik12
1577308201
Я вообще сначала прочитал, что "обосрались на предновогодней встрече". Ну, ветераны же, не мудрено.
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paracetamol
1577308247
Пьянка будет - дым коромыслом. Иначе бы Романцев не пошел.
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vka1970
1577309176
Эта новость о чём ? Ветераны уже свою роль в сливе Карреры выполнили.
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Дядя Серёжа
1577324946
Так везде должно быть.
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АртурZaСМ
1577330643
А бомжи, кони и поровозы спорят еще какой из клубов Великий, в каком еще клубе есть вот такая движуха с ветеранами??? и вообще у других клуб есть ли ветераны?
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mihail200606
1577332866
Романцев че то хорошо ещё выглядит.. Думал, совсем спился.. Или зафотошопили его..))
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Hektor 84
1577334745
А Кононова был?
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