Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • The Athletic: Гвардиола может покинуть «Сити» следующим летом, если клуб не купит двух-трех новичков

The Athletic: Гвардиола может покинуть «Сити» следующим летом, если клуб не купит двух-трех новичков

20 декабря 2019, 11:19
4

Хосеп Гвардиола может покинуть пост главного тренера «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает The Athletic, испанец рассмотрит вариант с уходом в том случае, если руководство клуба не купит ему новых игроков в летнее трансферное окно.

Гвардиола хочет усилить оборону и подписать центрального и левого защитников. Также он хочет, чтобы «Сити» нашел замену Лерою Сане, если тот уйдет в «Баварию».

Кроме того, тренер летом будет искать себе нового помощника, поскольку нынешний ассистент Гвардиолы Микель Артета в ближайшее время возглавит «Арсенал».

  • Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года.
  • Под его руководством команда дважды выигрывала АПЛ.
  • В нынешнем сезоне клуб идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата.

Источник: The Athletic
Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Гвардиола Хосеп
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
DeStar
1576836241
надо боооооооооооооооооольше трансфеееров.
Ответить
Hektor 84
1576837178
Та там и так сборная мира, куда же еще?
Ответить
Zigagurt
1576847008
Совсем охерел
Ответить
koli4ka
1576880592
купите ему Месси,Роналду и Мбаппе,ну может быть ещё Зюбу и будет Сити сепер.клубом!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+