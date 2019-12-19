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    The Athletic: Гвардиола может покинуть «Сити» следующим летом, если клуб не купит двух-трех новичков

    Хосеп Гвардиола может покинуть пост главного тренера «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона.

    Как сообщает The Athletic, испанец рассмотрит вариант с уходом в том случае, если руководство клуба не купит ему новых игроков в летнее трансферное окно.

    Гвардиола хочет усилить оборону и подписать центрального и левого защитников. Также он хочет, чтобы «Сити» нашел замену Лерою Сане, если тот уйдет в «Баварию».

    Кроме того, тренер летом будет искать себе нового помощника, поскольку нынешний ассистент Гвардиолы Микель Артета в ближайшее время возглавит «Арсенал».

    • Гвардиола тренирует «Манчестер Сити» с 2016 года.
    • Под его руководством команда дважды выигрывала АПЛ.
    • В нынешнем сезоне клуб идет на третьем месте в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: The Athletic

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    Сегодня, 11:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8979

      DeStar 4 минуты назад

      надо боооооооооооооооооольше трансфеееров.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1103

      solodealer 15 минут назад

      Моур тоже когда-то шёл работать ТОЛЬКО В КЛУБЫ С ГАРАНТИРОВАННЫМ ЧЕМПИОНСТВОМ... То время для него прошло...
      Пришёл черёд Гвардиолы?)))

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