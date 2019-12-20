The Athletic: Гвардиола может покинуть «Сити» следующим летом, если клуб не купит двух-трех новичков

Хосеп Гвардиола может покинуть пост главного тренера «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона.

Как сообщает The Athletic, испанец рассмотрит вариант с уходом в том случае, если руководство клуба не купит ему новых игроков в летнее трансферное окно.

Гвардиола хочет усилить оборону и подписать центрального и левого защитников. Также он хочет, чтобы «Сити» нашел замену Лерою Сане, если тот уйдет в «Баварию».

Кроме того, тренер летом будет искать себе нового помощника, поскольку нынешний ассистент Гвардиолы Микель Артета в ближайшее время возглавит «Арсенал».