Путин: «Евро-2020 в России все равно будет. Билеты уже проданы, WADA же деньги за них не вернет?»

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопрос о том, смогут ли проводить в России международные соревнования после решения WADA.

«Отпадает ли теперь такая возможность? Я думаю, что нет, ведь WADA не запретило проводить эти соревнования. Давайте повнимательнее почитаем, что там написано. Они рекомендуют международным федерациям не проводить.

Но, скажем, чемпионат Европы у нас все равно будет. Я недавно встречался с руководителем этой структуры. Он прямо сказал – билеты уже проданы. WADA же деньги за билеты не вернет? Это ерунда. Я думаю, что и чемпионат по волейболу, который вы упомянули, тоже, скорее всего, пройдет.

Вы знаете, мне кажется, надо спокойно дождаться соответствующих решений, в том числе решения арбитражного суда. Тогда мы поймем, в каком положении находимся. Но российские спортсмены готовились и будут готовиться ко всем соревнованиям. У нас замечательные ребята. Они еще не раз порадуют нас своими блестящими победами», – сказал Путин.

Исполком WADA одобрил рекомендации комитета по соответствию применить санкции против России за допинговые нарушения. Россию отстранили от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года.

Ранее WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.

Министр спорта Колобков: «Решение WADA не коснется Евро-2020. Считаю, что не коснется и чемпионатов мира»



