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  • Путин: «Евро-2020 в России все равно будет. Билеты уже проданы, WADA же деньги за них не вернет?»

Путин: «Евро-2020 в России все равно будет. Билеты уже проданы, WADA же деньги за них не вернет?»

19 декабря 2019, 14:16
16

Президент России Владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопрос о том, смогут ли проводить в России международные соревнования после решения WADA.

«Отпадает ли теперь такая возможность? Я думаю, что нет, ведь WADA не запретило проводить эти соревнования. Давайте повнимательнее почитаем, что там написано. Они рекомендуют международным федерациям не проводить.

Но, скажем, чемпионат Европы у нас все равно будет. Я недавно встречался с руководителем этой структуры. Он прямо сказал – билеты уже проданы. WADA же деньги за билеты не вернет? Это ерунда. Я думаю, что и чемпионат по волейболу, который вы упомянули, тоже, скорее всего, пройдет.

Вы знаете, мне кажется, надо спокойно дождаться соответствующих решений, в том числе решения арбитражного суда. Тогда мы поймем, в каком положении находимся. Но российские спортсмены готовились и будут готовиться ко всем соревнованиям. У нас замечательные ребята. Они еще не раз порадуют нас своими блестящими победами», – сказал Путин.

  • Исполком WADA одобрил рекомендации комитета по соответствию применить санкции против России за допинговые нарушения. Россию отстранили от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года.
  • Ранее WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.

Министр спорта Колобков: «Решение WADA не коснется Евро-2020. Считаю, что не коснется и чемпионатов мира»


Источник: Sport24
Отбор ЧЕ-2020 Россия Путин Владимир
Комментарии (16)
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AZ
1576755259
даже сюда эту чесанину выложили...
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тётя ASYA
1576755714
Мысли правящих только о кошельке , о прибыли!Перекрыть бы Европе кислород, вернее газ и нефть . Так нельзя ведь, дохода не будет! Вот о чем беспокоится правительство. А что там со спортсменами, под каким флагом ... Им пох....
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gencha19
1576755781
Ему пох на всё и всех.
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Axe111
1576758434
Унизили на весь мир! А ДЕНЬГИ ЖЕ НЕ ВЕРНУТ ПЗ**!!!!! У Х О Д И!!!!!!!!!!!!!!!
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Красный май
1576758996
"Тогда мы поймем, в каком положении находимся."© Давно уже всем понятно, только нелегетимному и его центральным каналам не до конца все ясно.
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SLADE2019
1576761912
Сколько можно спекулировать на эту тему? С самого начала сказано, что ВАДА заключила соглашения с мировыми федерациями, к коим УЕФА не относится. Для чего на эти темы спекулировать или острословить! В свете рассматриваемого конфликта на ЧЕ по футболу никто и не думал смотреть, как на чемпионат, подлежащий санкциям!
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Давид59
1576767659
"У нас замечательные ребята". Да. В отличие от их начальства, которое всё делает, что "ребята" не смогли выступить
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Черкизовский Кот
1576767714
#путинуходи
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ArReal
1576776964
Кто нибудь сегодня смотрел эту юмористическую программу? серьёзные вопросы были или опять про коров и квас спрашивали!?) кто на этот раз из звезд приходил благодарить за наше счастливое детство!?)
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