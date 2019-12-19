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    Путин: «Евро-2020 в России все равно будет. Билеты уже проданы, WADA же деньги за них не вернет?»

    Президент России Владимир Путин на пресс-конференции ответил на вопрос о том, смогут ли проводить в России международные соревнования после решения WADA.

    «Отпадает ли теперь такая возможность? Я думаю, что нет, ведь WADA не запретило проводить эти соревнования. Давайте повнимательнее почитаем, что там написано. Они рекомендуют международным федерациям не проводить.

    Но, скажем, чемпионат Европы у нас все равно будет. Я недавно встречался с руководителем этой структуры. Он прямо сказал – билеты уже проданы. WADA же деньги за билеты не вернет? Это ерунда. Я думаю, что и чемпионат по волейболу, который вы упомянули, тоже, скорее всего, пройдет.

    Вы знаете, мне кажется, надо спокойно дождаться соответствующих решений, в том числе решения арбитражного суда. Тогда мы поймем, в каком положении находимся. Но российские спортсмены готовились и будут готовиться ко всем соревнованиям. У нас замечательные ребята. Они еще не раз порадуют нас своими блестящими победами», – сказал Путин.

    • Исполком WADA одобрил рекомендации комитета по соответствию применить санкции против России за допинговые нарушения. Россию отстранили от чемпионатов мира и Олимпийских игр на четыре года.
    • Ранее WADA запустила процедуру несоответствия РУСАДА в связи с подозрением в расхождениях данных Московской антидопинговой лаборатории, которые были вызваны преднамеренными манипуляциями с целью сокрытия положительных допинг-тестов российских спортсменов.

    Министр спорта Колобков: «Решение WADA не коснется Евро-2020. Считаю, что не коснется и чемпионатов мира»


    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:16
    Комментарии5
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      Рейтинг: +203

      gencha19 15 минут назад

      Ему пох на всё и всех.

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      Рейтинг: +695

      тётя ASYA 16 минут назад

      Мысли правящих только о кошельке , о прибыли!Перекрыть бы Европе кислород, вернее газ и нефть . Так нельзя ведь, дохода не будет! Вот о чем беспокоится правительство. А что там со спортсменами, под каким флагом ... Им пох....

      0
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      Рейтинг: +1925

      Борат 19 минут назад

      плешивый, ты когда уже престол покинешь?
      или опять конституцию перепишешь?

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      Рейтинг: +8

      Питерский князь > Борат 4 минуты назад

      Главное, чтобы мАсковские не были у власти.
      Тогда, точно 90-ые начнуться.
      Лучше пусть у власти будут те кто уже наворовались, тем те кто начнуть все занаво пилить, будет страдать народ.
      Как то так.
      :)

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    • ...
      Рейтинг: +1430

      AZ 24 минуты назад

      даже сюда эту чесанину выложили...

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