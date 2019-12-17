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  • Аршавин: «Можно подумать о присоединении к РПЛ команд из Белоруссии, Азербайджана и Казахстана»

Аршавин: «Можно подумать о присоединении к РПЛ команд из Белоруссии, Азербайджана и Казахстана»

17 декабря 2019, 18:39
26

Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин одобрил идею объединения чемпионатов России, Азербайджана, Белоруссии и Казахстана.

«Когда несколько лет назад нашу лигу хотели объединить с украинской, я считал это правильным решением, которое будет помогать развитию футбола на постсоветстком пространстве. Плюс, играя за «Кайрат», я понимал проблемы этого клуба. Тем более, что он частный. Ему нужно место и возможность зарабатывать деньги. В чемпионате Казахстана это сделать малореально, потому что телетрансляции стоят около нуля. Местная валюта находится низко, поэтому на билетах тоже не заработать, даже если придет половина стадиона.

А чтобы в Европе быть конкурентоспособными, нужны нормальные и сильные соперники во внутреннем чемпионате. В таком случае игроки смогут показать лучшие качества. Маленьким странам объединение нужно. Сейчас объединение чемпионатов России и Украины неактуально.

Поэтому можно подумать о присоединении к нашему чемпионату команд из Белоруссии, Азербайджана и Казахстана. Это же интерес. Каждая страна будет вливать деньги в свою команду. Плюс прибавится количество зрителей. Когда туда будет приезжать сильная команда, на стадионе будет аншлаг. Особенно, если брать первую пятерку.

Уровень команд Казахстана? Я бы отнес все команды ко второй восьмерке нашего чемпионата. Даже с шестого места и ниже. Вряд ли все команды упомянутых стран смогут на равных соревноваться. Если брать бюджеты, у «Астаны» он не самый маленький по российским меркам. Руководство может и больше вкладываться. Вопроса конкурентоспособности не возникнет.

Проблема больше в одобрении УЕФА. Также неясно, какой рейтинг будет у такой лиги, и сколько команд будут участвовать в еврокубках. А что мы можем предложить командам, которые будут участвовать в этих еврокубках?

Ведь есть команды, которые так или иначе там участвуют, правда, редко пробиваются в групповую стадию. Значит, лига должна дать им деньги. Что-то вроде входного бонуса. 20 команд многовато, надо начать с 18-ти. 12 клубов из России и по два из других стран.

Чтобы договориться с УЕФА, в первый год можно считать рейтинг лиги. Если сложить рейтинги всех четырех стран, у нас было бы семь квот в еврокубках. УЕФА на это не согласится. Можно пойти другим путем. Оставить Россию за основу и прибавить рейтинг присоединившихся шести команд. Плюс рейтинг страны. Уверен, это позволило бы нам быть в топ-4.

В первый сезон семь команд бы квалифицировалось, из которых четыре были бы в Лиге чемпионов стабильно. Можно вернуться к формату СССР. В высшей лиге 18 команд. Затем два дивизиона по 18-20 смешанных команд. Их бы поделил на восток и запад. Вторые лиги распределил бы по региональному принципу. Допустим, на юге больше команд из Казахстана. На западе больше белорусских клубов.

Нашим соседям с точки зрения спорта это интересно. Президенту «Кайрата» это интересно по финансовым причинам, чтобы возвращать свои деньги. В чемпионате Казахстана ему неинтересно. Также это поднимет интерес среди детей.

Представьте, если в Казахстан приедет Халк или Чалов? Также встанет вопрос с инфраструктурой. В Казахстане если не брать в расчет «Астану» и «Кайрат», нужны глобальные изменения в инфраструктуре, – рассказал Аршавин в эфире подкаста «Звуки футбола» на «Матч ТВ».

Прядкин: «Реформа РПЛ будет однозначно. Стоит задача провести ее до ЧМ-2022»

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Казахстан. Премьер-лига Зенит Кайрат Аршавин Андрей
Комментарии (26)
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ufos73
1576597961
Сегодня день открытых дверей в дурке что ли???
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нейтральныйкакникто
1576598173
Может Зенит отдать в Белоруссию или в Казахстан? Туда же Сочи и Оренбург
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Из Твери Леха
1576598589
А ведь любят у нас принимать идиотские предложения. Кто его знает, может и сделают.
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subbotaspartak
1576598978
Засланый казачок, Дурачок.
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Серж 69
1576602089
"Можно подумать...".А может не надо ничего думать?Играть у тебя получалось очень хорошо порой,а вот с думами пока не очень,так стоит ли пытаться?
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Garrincha58
1576603874
ещё один новатор уже был такой хотел укроп создать теперь в думе заседает, Аршавин тоже туда метит?
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батог
1576604962
Андрюша, а как бобло отмывать ?
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Retiremen_VMF
1576605052
По большому счету идея хорошая. Будет явно интереснее.
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BRO_football
1576613214
Бред. Захочет ли БАТЭ быть на 6 месте в объединенном чемпионате, теряя к тому же место в еврокубках, когда он в чемпионате Беларуси всегда первый? Тоже самое с Астаной и Кайратом в Казахстане. С таким же успехом можно предложить поиграть Зениту в чемпионате Германии. Только вот руководство Зенита будет против, потому что в России Зенит - лидер, а в Германии будет на дне, ну или по крайней мере в середине таблицы.
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vitvik
1576618649
Вот это правильно! А «Зенит» мог бы в португальской примейре за выход в еврокубки побороться.
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