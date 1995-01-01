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    Аршавин: «Можно подумать о присоединении к РПЛ команд из Белоруссии, Азербайджана и Казахстана»

    Бывший нападающий «Зенита» Андрей Аршавин одобрил идею объединения чемпионатов России, Азербайджана, Белоруссии и Казахстана.

    «Когда несколько лет назад нашу лигу хотели объединить с украинской, я считал это правильным решением, которое будет помогать развитию футбола на постсоветстком пространстве. Плюс, играя за «Кайрат», я понимал проблемы этого клуба. Тем более, что он частный. Ему нужно место и возможность зарабатывать деньги. В чемпионате Казахстана это сделать малореально, потому что телетрансляции стоят около нуля. Местная валюта находится низко, поэтому на билетах тоже не заработать, даже если придет половина стадиона.

    А чтобы в Европе быть конкурентоспособными, нужны нормальные и сильные соперники во внутреннем чемпионате. В таком случае игроки смогут показать лучшие качества. Маленьким странам объединение нужно. Сейчас объединение чемпионатов России и Украины неактуально.

    Поэтому можно подумать о присоединении к нашему чемпионату команд из Белоруссии, Азербайджана и Казахстана. Это же интерес. Каждая страна будет вливать деньги в свою команду. Плюс прибавится количество зрителей. Когда туда будет приезжать сильная команда, на стадионе будет аншлаг. Особенно, если брать первую пятерку.

    Уровень команд Казахстана? Я бы отнес все команды ко второй восьмерке нашего чемпионата. Даже с шестого места и ниже. Вряд ли все команды упомянутых стран смогут на равных соревноваться. Если брать бюджеты, у «Астаны» он не самый маленький по российским меркам. Руководство может и больше вкладываться. Вопроса конкурентоспособности не возникнет.

    Проблема больше в одобрении УЕФА. Также неясно, какой рейтинг будет у такой лиги, и сколько команд будут участвовать в еврокубках. А что мы можем предложить командам, которые будут участвовать в этих еврокубках?

    Ведь есть команды, которые так или иначе там участвуют, правда, редко пробиваются в групповую стадию. Значит, лига должна дать им деньги. Что-то вроде входного бонуса. 20 команд многовато, надо начать с 18-ти. 12 клубов из России и по два из других стран.

    Чтобы договориться с УЕФА, в первый год можно считать рейтинг лиги. Если сложить рейтинги всех четырех стран, у нас было бы семь квот в еврокубках. УЕФА на это не согласится. Можно пойти другим путем. Оставить Россию за основу и прибавить рейтинг присоединившихся шести команд. Плюс рейтинг страны. Уверен, это позволило бы нам быть в топ-4.

    В первый сезон семь команд бы квалифицировалось, из которых четыре были бы в Лиге чемпионов стабильно. Можно вернуться к формату СССР. В высшей лиге 18 команд. Затем два дивизиона по 18-20 смешанных команд. Их бы поделил на восток и запад. Вторые лиги распределил бы по региональному принципу. Допустим, на юге больше команд из Казахстана. На западе больше белорусских клубов.

    Нашим соседям с точки зрения спорта это интересно. Президенту «Кайрата» это интересно по финансовым причинам, чтобы возвращать свои деньги. В чемпионате Казахстана ему неинтересно. Также это поднимет интерес среди детей.

    Представьте, если в Казахстан приедет Халк или Чалов? Также встанет вопрос с инфраструктурой. В Казахстане если не брать в расчет «Астану» и «Кайрат», нужны глобальные изменения в инфраструктуре, – рассказал Аршавин в эфире подкаста «Звуки футбола» на «Матч ТВ».

    Прядкин: «Реформа РПЛ будет однозначно. Стоит задача провести ее до ЧМ-2022»

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 18:39
    Комментарии13
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      Рейтинг: +972

      Серж 69 2 минуты назад

      "Можно подумать...".А может не надо ничего думать?Играть у тебя получалось очень хорошо порой,а вот с думами пока не очень,так стоит ли пытаться?

      0
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      Рейтинг: +2297

      Alekxei Z. 8 минут назад

      Андрей от тебя не ожидал. Бред сумасшедшего.

      0
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      Рейтинг: +6397

      mihail200606 22 минуты назад

      Блин, ну чем эти клубы лучше нашей второй половины таблицы?

      0
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      Рейтинг: +13146

      bset 36 минут назад

      Обсуждали это уже. Топ-клубы этих стран не готовы места в еврокубках променять на РПЛ. А слабые команды из этих стран нам не нужны.

      1
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      Рейтинг: +4700

      subbotaspartak 54 минуты назад

      Засланый казачок,
      Дурачок.

      1
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      Рейтинг: +7934

      parevg 1 час назад

      Может не стоит делать из РПЛ - КФЛ (континентальную футбольную лигу).
      В хоккее ничего хорошего не вышло, что китаёзы, что финны, что фашики, против наших команд - ничто.

      0
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      Рейтинг: +999

      Из Твери Леха 1 час назад

      А ведь любят у нас принимать идиотские предложения. Кто его знает, может и сделают.

      0
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      Рейтинг: +1061

      alarm 1 час назад

      хрякам лишь бы повизжать и похрюкать. а то, что фердун предлагал присоединить казахстан - они как-то позабыли. ну тупые)

      2
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      Рейтинг: +1948

      Борат > alarm 33 минуты назад

      Хряки где только не позорились, думаю им не очень стыдно будет проигрывать казахам и азерам))))
      Уже привычные терпилы!

      1
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      Рейтинг: +805

      нейтральныйкакникто 1 час назад

      Может Зенит отдать в Белоруссию или в Казахстан? Туда же Сочи и Оренбург

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8227

      ufos73 1 час назад

      Сегодня день открытых дверей в дурке что ли???

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