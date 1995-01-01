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    Прядкин: «РПЛ озабочена акциями болельщиков»

    Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал акцию болельщиков «Фанат не преступник».

    «РПЛ озабочена акциями болельщиков и следит за ситуацией. В МВД и ГУВД направлены официальные запросы по задержаниям болельщиков. Футбол беднеет от отсутствия болельщиков на трибуне, но закон нужно соблюдать везде – и на стадионе, и за его пределами», – сказал Прядкин.

    «Фратрия»: «Благодарим всех, кто присоединился к акции «Фанат не преступник». Десятки тысяч уходили с фанатских секторов, центральных трибун и даже VIP-зон»

    Источник: телеграм-канал Василия Конова

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    Сегодня, 16:55
    Комментарии2
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      Рейтинг: -36422

      пьяныйхоровод 2 минуты назад

      Это акция фанатов , с болельщиками власти могут вытворять что угодно без всяких "последствий" .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4329

      серега кашин 39 минут назад

      надо просто садить таких ментов которые бьют фанов дубинками и все будет нормально

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