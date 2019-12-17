Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Прядкин: «РПЛ озабочена акциями болельщиков»

17 декабря 2019, 16:55
1

Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал акцию болельщиков «Фанат не преступник».

«РПЛ озабочена акциями болельщиков и следит за ситуацией. В МВД и ГУВД направлены официальные запросы по задержаниям болельщиков. Футбол беднеет от отсутствия болельщиков на трибуне, но закон нужно соблюдать везде – и на стадионе, и за его пределами», – сказал Прядкин.

«Фратрия»: «Благодарим всех, кто присоединился к акции «Фанат не преступник». Десятки тысяч уходили с фанатских секторов, центральных трибун и даже VIP-зон»

Источник: телеграм-канал Василия Конова
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
серега кашин
1576593068
надо просто садить таких ментов которые бьют фанов дубинками и все будет нормально
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+