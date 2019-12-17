Прядкин: «РПЛ озабочена акциями болельщиков»

Глава РПЛ Сергей Прядкин прокомментировал акцию болельщиков «Фанат не преступник».

«РПЛ озабочена акциями болельщиков и следит за ситуацией. В МВД и ГУВД направлены официальные запросы по задержаниям болельщиков. Футбол беднеет от отсутствия болельщиков на трибуне, но закон нужно соблюдать везде – и на стадионе, и за его пределами», – сказал Прядкин.

Акция «Фанат не преступник» прошла на матчах 19-го тура РПЛ.

По ходу первого тайма трибуны российских стадионов покинули фанаты «Спартака», «Зенита», «Динамо», «Локомотива» и «Арсенала» и других клубов.

«Фратрия»: «Благодарим всех, кто присоединился к акции «Фанат не преступник». Десятки тысяч уходили с фанатских секторов, центральных трибун и даже VIP-зон»