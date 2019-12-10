«Фратрия»: «Благодарим всех, кто присоединился к акции «Фанат не преступник». Десятки тысяч уходили с фанатских секторов, центральных трибун и даже VIP-зон»

Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало заявление по итогам акции «Фанат не преступник».

«В минувшие выходные на стадионах России прогремела акция фанатской солидарности, какой еще никогда не было в истории отечественного фанатизма. В Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Краснодаре и Сочи болельщики клубов РПЛ массово уходили с трибун по ходу первого тайма. Десятки тысяч людей не остались досматривать игры, на которые они купили билеты и на которые они ехали тысячи километров от дома.

Болельщики уходили с фанатских секторов, центральных трибун и даже VIP-зон. Не остались в стороне болельщики из Сербии, Польши, Болгарии, Греции и Дании, вывесив баннеры со словами поддержки. Мы хотим поблагодарить всех неравнодушных, кто проявил солидарность и присоединился к акции «Фанат не преступник».

Поводом этой акции послужила необоснованная жестокость и излишнее усердие блюстителей правопорядка Санкт-Петербурга во время визита московского «Спартака» в город на Неве. Тогда были задержаны около сотни болельщиков красно-белых без какой-либо вразумительной причины. Задерживали якобы за мат в общественном месте и отправляли в камеры. Кого на сутки, кого и того больше. Но это только повод…

Причины, заставившие совместно реагировать и сообща выступать болельщиков «Спартака» и ЦСКА, «Динамо» и «Зенита», «Локомотива», «Арсенала», «Уфы», «Рубина», «Крыльев Советов», «Ростова», «Краснодара», «Урала» и других клубов, гораздо серьезнее.

Не первый день фанатское сообщество России живет под прессом со стороны как правоохранительных органов, так и общественных моралистов. Сотни тысяч людей по всей стране заочно записали в касту «фанаты» и поставили штампы «опасен для общества», «опасен для окружающих». Люди разных социальных групп, возрастов, полов и взглядов на жизнь из раза в раз лишаются своих прав и свобод, когда решают надеть шарфик цветов своего клуба и отправиться на стадион.

Фанатов «Локомотива» массово задерживали перед финалом Кубка России в Самаре, заводящему ЦСКА дали два года бана на футбол за организацию фанатского шествия на стадион в Туле, фанаты «Зенита» также регулярно сталкиваются с произволом полиции на своих домашних и гостевых играх, и недавно один из болельщиков «Зенита» получил реальный срок за то, что случайно оказался в центре заварушки, устроенной силами правопорядка на домашней арене питерского клуба.

Борясь с «проблемой» фанатизма, одни пытаются заработать себе новые погоны, а другие ловят дешевый хайп и клики, подбрасывая очередную порцию страшилок про фанатов на страницу своих изданий.

«Изъятые кастеты, биты, боксерские перчатки, капы» и многое другое из раза в раз описывается в сводках о прибытии болельщиков на игры. Нам, тем, кто регулярно посещает матчи, это читать смешно, но мы понимаем насколько у нас доверчивы к новостям и официальным сводкам люди. Общество, благодаря пропаганде СМИ, одобряет когда с болельщиками из раза в раз обращаются по-скотски – когда устраиваются «отстойники», происходят массовые «профилактические задержания», или когда толпы людей держат в душных подтрибунных помещениях часами, а затем избивают со спины.

Во время чемпионата мира-2018 многие из наших сограждан сами попробовали себя в роли болельщиков. Люди массово гуляли по улицам, выпивали, шумели, пели песни и перекрывали общественные пространства, как, например, Никольскую улицу в Москве. Вот было бы удивление у людей, если бы все пошло по классическому сценарию и всех массово разогнал бы ОМОН.

Фанатское сообщество в России всегда адекватно реагирует на диалог и успешно самоорганизовывается. Несколько лет назад совместными усилиями удалось убрать с секторов полицию, и это только улучшило ситуацию на стадионах. Стало меньше конфликтов и напряженных ситуаций. Также, организуя шествия на матчи, болельщики никогда не допускали каких-либо беспорядков, а наоборот, совместно с городскими властями планировали свои акции. И только неадекватные, чрезмерно жесткие действия полиции приводили к каким-либо конфликтам.

В попытке доказать свою силу и власть, продвинуться по службе, красочные действия болельщиков преподносились как акты агрессии и неуважения к обществу, а фанаты приносились в жертву. Все это и многое другое послужило массовому проявлению недовольства со стороны болельщиков. Десятки тысяч людей в единой мирной акции протеста показали, что они не согласны с существующим положением дел и призывают менять методы, которые применяются сегодня в работе (но скорее в борьбе) с болельщиками.

Мы все против FAN ID и последние события наглядно всем показали, как эта система позволит «убить» цивилизованное боление в России и опустошит стадионы. Сообщество болельщиков показало, что готово мирно и конструктивно вести диалог и отстаивать свои права. Готовы ли к этому диалогу те, кто все это затевает?», – говорится в заявлении «Фратрии».

«Фратрия» призвала всех болельщиков покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ