«Фратрия»: «Благодарим всех, кто присоединился к акции «Фанат не преступник». Десятки тысяч уходили с фанатских секторов, центральных трибун и даже VIP-зон»

Какие на хрен десятки тысяч ? Там на всём стадионе (любом), наверное столько не было.
Объединение болельщиков «Спартака» «Фратрия» опубликовало заявление по итогам акции «Фанат не преступник».
«В минувшие выходные на стадионах России прогремела акция фанатской солидарности, какой еще никогда не было в истории отечественного фанатизма. В Москве, Санкт-Петербурге, Туле, Краснодаре и Сочи болельщики клубов РПЛ массово уходили с трибун по ходу первого тайма. Десятки тысяч людей не остались досматривать игры, на которые они купили билеты и на которые они ехали тысячи километров от дома.
Болельщики уходили с фанатских секторов, центральных трибун и даже VIP-зон. Не остались в стороне болельщики из Сербии, Польши, Болгарии, Греции и Дании, вывесив баннеры со словами поддержки. Мы хотим поблагодарить всех неравнодушных, кто проявил солидарность и присоединился к акции «Фанат не преступник».
Поводом этой акции послужила необоснованная жестокость и излишнее усердие блюстителей правопорядка Санкт-Петербурга во время визита московского «Спартака» в город на Неве. Тогда были задержаны около сотни болельщиков красно-белых без какой-либо вразумительной причины. Задерживали якобы за мат в общественном месте и отправляли в камеры. Кого на сутки, кого и того больше. Но это только повод…
Причины, заставившие совместно реагировать и сообща выступать болельщиков «Спартака» и ЦСКА, «Динамо» и «Зенита», «Локомотива», «Арсенала», «Уфы», «Рубина», «Крыльев Советов», «Ростова», «Краснодара», «Урала» и других клубов, гораздо серьезнее.
Не первый день фанатское сообщество России живет под прессом со стороны как правоохранительных органов, так и общественных моралистов. Сотни тысяч людей по всей стране заочно записали в касту «фанаты» и поставили штампы «опасен для общества», «опасен для окружающих». Люди разных социальных групп, возрастов, полов и взглядов на жизнь из раза в раз лишаются своих прав и свобод, когда решают надеть шарфик цветов своего клуба и отправиться на стадион.
Фанатов «Локомотива» массово задерживали перед финалом Кубка России в Самаре, заводящему ЦСКА дали два года бана на футбол за организацию фанатского шествия на стадион в Туле, фанаты «Зенита» также регулярно сталкиваются с произволом полиции на своих домашних и гостевых играх, и недавно один из болельщиков «Зенита» получил реальный срок за то, что случайно оказался в центре заварушки, устроенной силами правопорядка на домашней арене питерского клуба.
Борясь с «проблемой» фанатизма, одни пытаются заработать себе новые погоны, а другие ловят дешевый хайп и клики, подбрасывая очередную порцию страшилок про фанатов на страницу своих изданий.
«Изъятые кастеты, биты, боксерские перчатки, капы» и многое другое из раза в раз описывается в сводках о прибытии болельщиков на игры. Нам, тем, кто регулярно посещает матчи, это читать смешно, но мы понимаем насколько у нас доверчивы к новостям и официальным сводкам люди. Общество, благодаря пропаганде СМИ, одобряет когда с болельщиками из раза в раз обращаются по-скотски – когда устраиваются «отстойники», происходят массовые «профилактические задержания», или когда толпы людей держат в душных подтрибунных помещениях часами, а затем избивают со спины.
Во время чемпионата мира-2018 многие из наших сограждан сами попробовали себя в роли болельщиков. Люди массово гуляли по улицам, выпивали, шумели, пели песни и перекрывали общественные пространства, как, например, Никольскую улицу в Москве. Вот было бы удивление у людей, если бы все пошло по классическому сценарию и всех массово разогнал бы ОМОН.
Фанатское сообщество в России всегда адекватно реагирует на диалог и успешно самоорганизовывается. Несколько лет назад совместными усилиями удалось убрать с секторов полицию, и это только улучшило ситуацию на стадионах. Стало меньше конфликтов и напряженных ситуаций. Также, организуя шествия на матчи, болельщики никогда не допускали каких-либо беспорядков, а наоборот, совместно с городскими властями планировали свои акции. И только неадекватные, чрезмерно жесткие действия полиции приводили к каким-либо конфликтам.
В попытке доказать свою силу и власть, продвинуться по службе, красочные действия болельщиков преподносились как акты агрессии и неуважения к обществу, а фанаты приносились в жертву. Все это и многое другое послужило массовому проявлению недовольства со стороны болельщиков. Десятки тысяч людей в единой мирной акции протеста показали, что они не согласны с существующим положением дел и призывают менять методы, которые применяются сегодня в работе (но скорее в борьбе) с болельщиками.
Мы все против FAN ID и последние события наглядно всем показали, как эта система позволит «убить» цивилизованное боление в России и опустошит стадионы. Сообщество болельщиков показало, что готово мирно и конструктивно вести диалог и отстаивать свои права. Готовы ли к этому диалогу те, кто все это затевает?», – говорится в заявлении «Фратрии».
«Фратрия» призвала всех болельщиков покинуть трибуны стадионов на 30-й минуте матчей 19-го тура РПЛ