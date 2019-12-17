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  • «Рома» раскритиковала антирасистскую акцию Серии А с картинами обезьян

«Рома» раскритиковала антирасистскую акцию Серии А с картинами обезьян

17 декабря 2019, 12:25
2

«Рома» прокомментировала анонсированную Серией А кампанию по борьбе с расизмом, в рамках которой лига представила три картины с обезьянами.

«Рома» с удивлением обнаружила в соцсетях изображения с обезьянами, которые, видимо, являются кампанией Серии А против расизма. Мы знаем, что лига хочет бороться с расизмом, но не считаем, что выбран правильный способ это сделать», – пишет клуб в твиттере.

  • Серия А в понедельник представила три картины, на которых изображены обезьяны, нарисованные художником Симоне Фугадзотто.
  • «Я нарисовал обезьяну с голубыми глазами и белым цветом кожи – западную, обезьяну с миндалевидными глазами – азиатскую, и черную обезьяну по центру, с которой все и началось. Обезьяна должна научить всех, что не существует разницы между человеком и обезьяной, мы одинаковы, мы все обезьяны», – объяснил концепцию своих картин художник.

Источник: твиттер «Ромы»
Италия. Серия А Рома
Комментарии (2)
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_MATRIX_
1576579866
"Обезьяна должна научить всех, что не существует разницы между человеком и обезьяной, мы одинаковы, мы все обезьяны», – объяснил концепцию своих картин художник" Идиот (с)
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raritet
1576603351
Так про это всегда и говорю. А негры считают что я расист, только потому что я белый. Но я же не виноват, что родился белым. И должен теперь перед каждым человеком африканского происхождения извиняться за свой банановый обед. Бред какой-то. Они же кушают наши пирожки и мне не обидно. Ничуть.На здоровье.
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