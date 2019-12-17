«Рома» раскритиковала антирасистскую акцию Серии А с картинами обезьян

«Рома» прокомментировала анонсированную Серией А кампанию по борьбе с расизмом, в рамках которой лига представила три картины с обезьянами.
«Рома» с удивлением обнаружила в соцсетях изображения с обезьянами, которые, видимо, являются кампанией Серии А против расизма. Мы знаем, что лига хочет бороться с расизмом, но не считаем, что выбран правильный способ это сделать», – пишет клуб в твиттере.
- Серия А в понедельник представила три картины, на которых изображены обезьяны, нарисованные художником Симоне Фугадзотто.
- «Я нарисовал обезьяну с голубыми глазами и белым цветом кожи – западную, обезьяну с миндалевидными глазами – азиатскую, и черную обезьяну по центру, с которой все и началось. Обезьяна должна научить всех, что не существует разницы между человеком и обезьяной, мы одинаковы, мы все обезьяны», – объяснил концепцию своих картин художник.
Источник: твиттер «Ромы»