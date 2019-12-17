«Рома» раскритиковала антирасистскую акцию Серии А с картинами обезьян

«Рома» прокомментировала анонсированную Серией А кампанию по борьбе с расизмом, в рамках которой лига представила три картины с обезьянами.

«Рома» с удивлением обнаружила в соцсетях изображения с обезьянами, которые, видимо, являются кампанией Серии А против расизма. Мы знаем, что лига хочет бороться с расизмом, но не считаем, что выбран правильный способ это сделать», – пишет клуб в твиттере.