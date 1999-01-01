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    «Рома» раскритиковала антирасистскую акцию Серии А с картинами обезьян

    «Рома» прокомментировала анонсированную Серией А кампанию по борьбе с расизмом, в рамках которой лига представила три картины с обезьянами.

    «Рома» с удивлением обнаружила в соцсетях изображения с обезьянами, которые, видимо, являются кампанией Серии А против расизма. Мы знаем, что лига хочет бороться с расизмом, но не считаем, что выбран правильный способ это сделать», – пишет клуб в твиттере.

    • Серия А в понедельник представила три картины, на которых изображены обезьяны, нарисованные художником Симоне Фугадзотто.
    • «Я нарисовал обезьяну с голубыми глазами и белым цветом кожи – западную, обезьяну с миндалевидными глазами – азиатскую, и черную обезьяну по центру, с которой все и началось. Обезьяна должна научить всех, что не существует разницы между человеком и обезьяной, мы одинаковы, мы все обезьяны», – объяснил концепцию своих картин художник.

    Источник: твиттер «Ромы»

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    Сегодня, 12:25
    Комментарии1
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      Рейтинг: +412

      _MATRIX_ 8 минут назад

      "Обезьяна должна научить всех, что не существует разницы между человеком и обезьяной, мы одинаковы, мы все обезьяны», – объяснил концепцию своих картин художник"

      Идиот (с)

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