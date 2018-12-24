«Матч ТВ» покажет клубный чемпионат мира

Холдинг «Матч ТВ» объявил о покупке прав на показ клубного чемпионата мира 2019 года.

Сообщается, что трансляции будут доступны на общедоступном канале «Матч ТВ», а также на тематическом канале «Матч! Футбол 2».

Турнир проходит в Катаре с 11 по 21 декабря.

Участники клубного ЧМ – «Ливерпуль» (Англия), «Фламенго» (Бразилия), «Монтеррей» (Мексика), «Эсперанс» (Тунис), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) и «Аль-Садд» (Катар).