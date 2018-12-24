«Матч ТВ» покажет клубный чемпионат мира

Но не показывает топовые матчи рпл. Конечно, аль-хиляль же более перспективен в плане рейтинга
Холдинг «Матч ТВ» объявил о покупке прав на показ клубного чемпионата мира 2019 года.
Сообщается, что трансляции будут доступны на общедоступном канале «Матч ТВ», а также на тематическом канале «Матч! Футбол 2».
Турнир проходит в Катаре с 11 по 21 декабря.
Участники клубного ЧМ – «Ливерпуль» (Англия), «Фламенго» (Бразилия), «Монтеррей» (Мексика), «Эсперанс» (Тунис), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) и «Аль-Садд» (Катар).