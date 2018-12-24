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    «Матч ТВ» покажет клубный чемпионат мира

    Холдинг «Матч ТВ» объявил о покупке прав на показ клубного чемпионата мира 2019 года.

    Сообщается, что трансляции будут доступны на общедоступном канале «Матч ТВ», а также на тематическом канале «Матч! Футбол 2».

    Турнир проходит в Катаре с 11 по 21 декабря.

    Участники клубного ЧМ – «Ливерпуль» (Англия), «Фламенго» (Бразилия), «Монтеррей» (Мексика), «Эсперанс» (Тунис), «Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) и «Аль-Садд» (Катар).

    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 20:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +95

      Авек плезир 36 минут назад

      Но не показывает топовые матчи рпл. Конечно, аль-хиляль же более перспективен в плане рейтинга

      2
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      Рейтинг: +8847

      KLIM777 38 минут назад

      пора бы расширить турнир и добавить еще команд

      0
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