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  • Президент «Урала» Иванов: Гинер – один из лидеров нашего футбола. Отстранять его – неправильно»

Президент «Урала» Иванов: Гинер – один из лидеров нашего футбола. Отстранять его – неправильно»

13 декабря 2019, 17:32
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Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал отстранение президента ЦСКА Евгения Гинера от футбольной деятельности.

«Не хочу комментировать решение комитета по этике, но я полностью поддерживаю Гинера, потому что ЦСКА борется за высокие места. Было очень много судейских ошибок против армейцев. У него накипело, поэтому так высказался. Гинер неоднократно говорил про судейство, все про это говорили.

Гинер – один из лидеров нашего футбола, отстранять его от футбольной деятельности неправильно. Да, он сгустил краски, но он вкладывает деньги, многое сделал для футбола. Обидно, что судьба матча решается непонятно как, а не на футбольном поле. Нужно было ограничиться другим наказанием, – сказал Иванов.

  • После матча «Краснодар» – ЦСКА (1:1) Гинер назвал главу департамента судейства РФС Александра Егорова «конченым негодяем», которому «лучше не уволиться, а застрелиться».

Гинер отстранен от футбольной деятельности на 15 месяцев за оскорбление Егорова. Президент ЦСКА оштрафован на 1 миллион рублей

Созин: «Гинер не отказался от слов, что Егоров берет деньги. Сказал, что тот может подавать в суд»

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Урал ЦСКА Гинер Евгений Иванов Григорий
Комментарии (2)
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Агасфер
1576253990
И тебя,Грыша-смутьян,посОдЮт...
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Hektor 84
1576333045
О любитель бюджетных денег решил свои 5 копеек вставить
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