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    Президент «Урала» Иванов: Гинер – один из лидеров нашего футбола. Отстранять его – неправильно»

    Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал отстранение президента ЦСКА Евгения Гинера от футбольной деятельности.

    «Не хочу комментировать решение комитета по этике, но я полностью поддерживаю Гинера, потому что ЦСКА борется за высокие места. Было очень много судейских ошибок против армейцев. У него накипело, поэтому так высказался. Гинер неоднократно говорил про судейство, все про это говорили.

    Гинер – один из лидеров нашего футбола, отстранять его от футбольной деятельности неправильно. Да, он сгустил краски, но он вкладывает деньги, многое сделал для футбола. Обидно, что судьба матча решается непонятно как, а не на футбольном поле. Нужно было ограничиться другим наказанием, – сказал Иванов.

    • После матча «Краснодар» – ЦСКА (1:1) Гинер назвал главу департамента судейства РФС Александра Егорова «конченым негодяем», которому «лучше не уволиться, а застрелиться».

    Гинер отстранен от футбольной деятельности на 15 месяцев за оскорбление Егорова. Президент ЦСКА оштрафован на 1 миллион рублей

    Созин: «Гинер не отказался от слов, что Егоров берет деньги. Сказал, что тот может подавать в суд»

    Источник: «Чемпионат»

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