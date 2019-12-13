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  • Гончаренко: «Пока воздержимся от дифирамбов Помазуну, отдадим должное Акинфееву»

Гончаренко: «Пока воздержимся от дифирамбов Помазуну, отдадим должное Акинфееву»

13 декабря 2019, 09:26
4

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру Ильи Помазуна в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом» (1:0). Игорь Акинфеев пропустил эту встречу, он поддерживал команду с трибун.

— Как оцените игру Помазуна? Как оцените его шансы сменить Акинфеева?

— Давайте пока воздержимся от дифирамбов Помазуну, отдадим должное Игорю. Когда ты имеешь такую глыбу, которая закрывает важную позицию, это сложно для второго вратаря. Акинфеев — наш капитан и лидер, у Ильи неблагодарная позиция. Но важно, что Илья внутри растет.

  • Помазун – воспитанник ЦСКА.
  • В этом сезоне 23-летний вратарь выступал за армейцев только в матчах молодежного первенства.

Помазун: «Хочу попробовать себя где-нибудь. Сейчас стараюсь быть полезным ЦСКА»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Помазун Илья Гончаренко Виктор
Комментарии (4)
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vladimir-7
1576223788
Помазун хорошо отыграл этот матч, его нужно чаще выпускать и готовить смену Игорю и самое главное, нужно всё делать вовремя.
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Lester84
1576224554
Помазун кстати неплох. Уж в матче с аутсайдерами и середняками РПЛ ему точно стоит давать шанс играть
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Elisey13
1576235388
Помазун порадовал вчера!
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InterMilLano1908
1576242148
Два матча в этом году сыграл на ооооочень высоком уровне
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