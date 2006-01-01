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    Гончаренко: «Пока воздержимся от дифирамбов Помазуну, отдадим должное Акинфееву»

    Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру Ильи Помазуна в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом» (1:0). Игорь Акинфеев пропустил эту встречу, он поддерживал команду с трибун.

    — Как оцените игру Помазуна? Как оцените его шансы сменить Акинфеева?

    — Давайте пока воздержимся от дифирамбов Помазуну, отдадим должное Игорю. Когда ты имеешь такую глыбу, которая закрывает важную позицию, это сложно для второго вратаря. Акинфеев — наш капитан и лидер, у Ильи неблагодарная позиция. Но важно, что Илья внутри растет.

    • Помазун – воспитанник ЦСКА.
    • В этом сезоне 23-летний вратарь выступал за армейцев только в матчах молодежного первенства.

    Помазун: «Хочу попробовать себя где-нибудь. Сейчас стараюсь быть полезным ЦСКА»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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