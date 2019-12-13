Гончаренко: «Пока воздержимся от дифирамбов Помазуну, отдадим должное Акинфееву»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал игру Ильи Помазуна в матче 6-го тура группового этапа Лиги Европы с «Эспаньолом» (1:0). Игорь Акинфеев пропустил эту встречу, он поддерживал команду с трибун.

— Как оцените игру Помазуна? Как оцените его шансы сменить Акинфеева?

— Давайте пока воздержимся от дифирамбов Помазуну, отдадим должное Игорю. Когда ты имеешь такую глыбу, которая закрывает важную позицию, это сложно для второго вратаря. Акинфеев — наш капитан и лидер, у Ильи неблагодарная позиция. Но важно, что Илья внутри растет.

Помазун – воспитанник ЦСКА.

В этом сезоне 23-летний вратарь выступал за армейцев только в матчах молодежного первенства.

Помазун: «Хочу попробовать себя где-нибудь. Сейчас стараюсь быть полезным ЦСКА»