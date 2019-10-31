Помазун: «Хочу попробовать себя где-нибудь. Сейчас стараюсь быть полезным ЦСКА»

Думаю очень хороший вратарь, но надо уходить, Акинфеев до 40 за ЦСКА в воротах будет.
Вратарь ЦСКА Илья Помазун рассказал, что летом мог покинуть московскую команду.
«Варианты были, это правда, но называть конкретные клубы было бы сейчас некорректно. Конечно, хотелось бы попробовать себя где-нибудь, проявить себя больше. А сейчас я стараюсь быть полезным ЦСКА», – рассказал Помазун.
- Помазун – воспитанник ЦСКА.
- За все время 24-летний голкипер сыграл за клуб семь матчей и пропустил девять голов.
Sport24: Помазун покинет ЦСКА в случае прихода Джанаева