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    Помазун: «Хочу попробовать себя где-нибудь. Сейчас стараюсь быть полезным ЦСКА»

    Вратарь ЦСКА Илья Помазун рассказал, что летом мог покинуть московскую команду.

    «Варианты были, это правда, но называть конкретные клубы было бы сейчас некорректно. Конечно, хотелось бы попробовать себя где-нибудь, проявить себя больше. А сейчас я стараюсь быть полезным ЦСКА», – рассказал Помазун.

    • Помазун – воспитанник ЦСКА.
    • За все время 24-летний голкипер сыграл за клуб семь матчей и пропустил девять голов.

    Sport24: Помазун покинет ЦСКА в случае прихода Джанаева

    Источник: Sport24

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    31.10.2019 18:45
    Комментарии3
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      Рейтинг: +675

      dimag 3 часа назад

      Думаю очень хороший вратарь, но надо уходить, Акинфеев до 40 за ЦСКА в воротах будет.

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      Рейтинг: +12139

      bset 4 часа назад

      В кубковом матче продал себя неплохо. Зимой нужно уходить. Вряд ли Игорь в ближайшие пару лет завершит карьеру. А играть 50 на 50 он вряд ли согласится - не любит конкуренцию, если верить истории с Джанаевым. Так что сидеть ждать в ЦСКА смысла нет. А там, надеюсь, Тороп подтянется и как раз достигнет хорошего возраста, когда Акинфеев надумает оставить футбол.

      0
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      Рейтинг: +1622

      Derzkiy1 7 часов назад

      Вчера конечно был лучшим! Два выхода один на один ...

      0
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