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  • Отчим Кокорина: «Вернется ли Александр весной? Не знаю. Вдруг опять кому-нибудь дадут указание и его не зарегистрируют»

Отчим Кокорина: «Вернется ли Александр весной? Не знаю. Вдруг опять кому-нибудь дадут указание и его не зарегистрируют»

12 декабря 2019, 12:41
9

Кирилл Логинов, отчим и агент форварда «Зенита» Александра Кокорина, рассказал о сроках возвращения футболиста на поле, а также о новом контракте игрока.

– У Александра Кокорина контракт с «Зенитом» до конца сезона. Ясно, что он хочет остаться в Петербурге. На какой срок вы хотите заключить новый контракт: два года, три?

– Не надо бежать впереди паровоза. Я не собираюсь разглашать информацию о наших контрактах. И не имею на это право.

– Весной Александр выйдет на поле?

– Понятия не имею. Вдруг опять кто-нибудь кому-нибудь даст указание, и его не зарегистрируют.

– Сейчас для этого уже нет никаких оснований?

– Мы же понимаем, как бывает. Давайте по факту.

– Если по факту, то нам постоянно рассказывают, что Кокорин уже набрал прекрасную форму. Уже не терпится увидеть его на поле. Видим его конкурентом Артема Дзюбы по позиции.

– Завтра же этого не произойдет. Поэтому разговаривать не о чем, – сказал Логинов.

  • Кокорин в последний раз выходил на поле 7 октября 2018 года.
  • После выхода из исправительной колонии футболист заключил контракт с «Зенитом» до конца сезона.
  • Клуб сможет заявить форварда во время зимнего перерыва для участия в весенней части чемпионата.

Семак: «Кокорин смог бы играть уже сейчас»

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр
Комментарии (9)
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spam2009
1576144606
кому он нужен, конченный избалованный 3,14здюк что бы указания давать
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SPbZenit12
1576147169
Очень странно... Тут многие считают, что Зенит это и есть наше воровское правительство. А че же Сашку то не отмазали тогда?
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Давид59
1576148601
Интересное интервью. Не знаю, не имею права разглашать, вдруг кто-то где-то кому-то даст указание и в конце: "разговаривать не о чем"
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denzillo
1576154185
Надо таких вот отчимов по указанию по мордасам бить, чтобы хреновые поступки пасынков не оправдывали!
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greatsergey_nokappa
1576155437
всегда с улыбкой на лице читаю, когда люди, приближенные или напрямую связанные с зенитом, говорят о заговорах против них)
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Иван Петров 1986
1576156607
Отец его тоже еще тот гусь.Его сашок дома сидел, смотрел телевизор и тут его по приказу сверху и забрали в кутузку.
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Мага 13
1576158246
чёт отчим обиженку включил, по ходу "жертвой кровавого режима" пасынка решил выставить)
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