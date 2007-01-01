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    Отчим Кокорина: «Вернется ли Александр весной? Не знаю. Вдруг опять кому-нибудь дадут указание, и его не зарегистрируют»

    Кирилл Логинов, отчим и агент форварда «Зенита» Александра Кокорина, рассказал о сроках возвращения футболиста на поле, а также о новом контракте игрока.

    – У Александра Кокорина контракт с «Зенитом» до конца сезона. Ясно, что он хочет остаться в Петербурге. На какой срок вы хотите заключить новый контракт: два года, три?

    – Не надо бежать впереди паровоза. Я не собираюсь разглашать информацию о наших контрактах. И не имею на это право.

    – Весной Александр выйдет на поле?

    – Понятия не имею. Вдруг опять кто-нибудь кому-нибудь даст указание, и его не зарегистрируют.

    – Сейчас для этого уже нет никаких оснований?

    – Мы же понимаем, как бывает. Давайте по факту.

    – Если по факту, то нам постоянно рассказывают, что Кокорин уже набрал прекрасную форму. Уже не терпится увидеть его на поле. Видим его конкурентом Артема Дзюбы по позиции.

    – Завтра же этого не произойдет. Поэтому разговаривать не о чем, – сказал Логинов.

    • Кокорин в последний раз выходил на поле 7 октября 2018 года.
    • После выхода из исправительной колонии футболист заключил контракт с «Зенитом» до конца сезона.
    • Клуб сможет заявить форварда во время зимнего перерыва для участия в весенней части чемпионата.

    Семак: «Кокорин смог бы играть уже сейчас»

    Источник: «Спорт день за днем»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +838

      spam2009 5 минут назад

      кому он нужен, конченный избалованный 3,14здюк что бы указания давать

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