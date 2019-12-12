Отчим Кокорина: «Вернется ли Александр весной? Не знаю. Вдруг опять кому-нибудь дадут указание и его не зарегистрируют»

Кирилл Логинов, отчим и агент форварда «Зенита» Александра Кокорина, рассказал о сроках возвращения футболиста на поле, а также о новом контракте игрока.

– У Александра Кокорина контракт с «Зенитом» до конца сезона. Ясно, что он хочет остаться в Петербурге. На какой срок вы хотите заключить новый контракт: два года, три?

– Не надо бежать впереди паровоза. Я не собираюсь разглашать информацию о наших контрактах. И не имею на это право.

– Весной Александр выйдет на поле?

– Понятия не имею. Вдруг опять кто-нибудь кому-нибудь даст указание, и его не зарегистрируют.

– Сейчас для этого уже нет никаких оснований?

– Мы же понимаем, как бывает. Давайте по факту.

– Если по факту, то нам постоянно рассказывают, что Кокорин уже набрал прекрасную форму. Уже не терпится увидеть его на поле. Видим его конкурентом Артема Дзюбы по позиции.

– Завтра же этого не произойдет. Поэтому разговаривать не о чем, – сказал Логинов.

Кокорин в последний раз выходил на поле 7 октября 2018 года.

После выхода из исправительной колонии футболист заключил контракт с «Зенитом» до конца сезона.

Клуб сможет заявить форварда во время зимнего перерыва для участия в весенней части чемпионата.

Семак: «Кокорин смог бы играть уже сейчас»