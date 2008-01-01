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    Черчесов: «С Акинфеевым у нас не те отношения, чтобы намеками разговаривать. Если у Игоря что-то изменится по поводу сборной, он прямо об этом скажет»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался на тему возможного возвращения голкипера ЦСКА Игорем Акинфеевым в национальную команду.

    «Я встречался с Игорем после чемпионата мира два раза. Он сказал, что у него имеется соответствующее желание. Более эту тему мы не затрагивали. Виделись с ним 22 августа на открытии его турнира в Бронницах, но вообще не говорили по поводу сборной.

    Переписываемся после матчей, поздравляем друг друга. У нас очень хорошие доверительные отношения, он такой же футболист, как и все. Если принял решение по той или иной причине остановить историю со сборной, это его право.

    Я бы не стал сравнивать эту ситуацию с возвращением Игнашевича перед ЧМ. Дело в том, что с Сергеем я никогда до чемпионата мира не работал как с игроком. А с Акинфеевым мы прошли долгий путь. У нас не те отношения, чтобы намеками разговаривать. Убежден, что, если у Игоря что-то изменится, он прямо об этом скажет.

    Он взрослый человек. Формулировка «уговаривать» — она ему самому не понравится. Дайте ему время спокойно поиграть. Если у него что-то изменится, первым человеком, который узнает об этом, стану я. А затем уже и общественность», — сказал Черчесов.

    • Карьеру в сборной Акинфеев завершил 1 октября 2018 года.
    • Голкипер провел 110 игр за национальную команду и пропустил 95 голов.

    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 12:29
    Комментарии2
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      Рейтинг: +47

      Жорик секс обжорик 20 минут назад

      Ну не ужели молодеж двигать нельзя??? ведь набирают ход Сафонов, Максименко... может уже пора переводить из молодежной сборной в основу??

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      Рейтинг: +13033

      bset > Жорик секс обжорик 11 минут назад

      Видимо пытаются из текущей молодежи выжать максимум, пока поколение неплохое выросло. После ЧЕ-21, думаю, половина состава начнет вызываться в основную сборную. Но, конечно, напоминает историю с универсиадой, где профессиональные спортсмены за Россию раскатывали студентов из других стран. Также и в других сборных. В первую очередь привлекают в основную сборную, а потом уже о молодежной думают. А у нас надо хоть где-то себя показать. Была бы возможность, Акинфеева с Игнашевичем попросили бы сыграть за молодежку.

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