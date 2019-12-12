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  • Черчесов: «С Акинфеевым у нас не те отношения, чтобы намеками разговаривать. Если у Игоря что-то изменится по поводу сборной, он прямо об этом скажет»

Черчесов: «С Акинфеевым у нас не те отношения, чтобы намеками разговаривать. Если у Игоря что-то изменится по поводу сборной, он прямо об этом скажет»

12 декабря 2019, 12:29
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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался на тему возможного возвращения голкипера ЦСКА Игорем Акинфеевым в национальную команду.

«Я встречался с Игорем после чемпионата мира два раза. Он сказал, что у него имеется соответствующее желание. Более эту тему мы не затрагивали. Виделись с ним 22 августа на открытии его турнира в Бронницах, но вообще не говорили по поводу сборной.

Переписываемся после матчей, поздравляем друг друга. У нас очень хорошие доверительные отношения, он такой же футболист, как и все. Если принял решение по той или иной причине остановить историю со сборной, это его право.

Я бы не стал сравнивать эту ситуацию с возвращением Игнашевича перед ЧМ. Дело в том, что с Сергеем я никогда до чемпионата мира не работал как с игроком. А с Акинфеевым мы прошли долгий путь. У нас не те отношения, чтобы намеками разговаривать. Убежден, что, если у Игоря что-то изменится, он прямо об этом скажет.

Он взрослый человек. Формулировка «уговаривать» — она ему самому не понравится. Дайте ему время спокойно поиграть. Если у него что-то изменится, первым человеком, который узнает об этом, стану я. А затем уже и общественность», — сказал Черчесов.

  • Карьеру в сборной Акинфеев завершил 1 октября 2018 года.
  • Голкипер провел 110 игр за национальную команду и пропустил 95 голов.

Источник: «Чемпионат»
Отбор ЧЕ-2020 Россия. Премьер-лига Россия ЦСКА Акинфеев Игорь Черчесов Станислав
Комментарии (4)
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Жорик кекс обжорик
1576143692
Ну не ужели молодеж двигать нельзя??? ведь набирают ход Сафонов, Максименко... может уже пора переводить из молодежной сборной в основу??
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Decorhome
1576145780
Думаю он поможет сборной
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Давид59
1576147844
Я не филолог, но даже мне непонятен смысл фразы о "разговаривать намёками". Если человек делает (или не делает) кому-то намёки, это совершенно не указывает на вид их отношений. Намёки - это вид речи абсолютно любого человека
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