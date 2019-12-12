Черчесов: «С Акинфеевым у нас не те отношения, чтобы намеками разговаривать. Если у Игоря что-то изменится по поводу сборной, он прямо об этом скажет»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался на тему возможного возвращения голкипера ЦСКА Игорем Акинфеевым в национальную команду.

«Я встречался с Игорем после чемпионата мира два раза. Он сказал, что у него имеется соответствующее желание. Более эту тему мы не затрагивали. Виделись с ним 22 августа на открытии его турнира в Бронницах, но вообще не говорили по поводу сборной.

Переписываемся после матчей, поздравляем друг друга. У нас очень хорошие доверительные отношения, он такой же футболист, как и все. Если принял решение по той или иной причине остановить историю со сборной, это его право.

Я бы не стал сравнивать эту ситуацию с возвращением Игнашевича перед ЧМ. Дело в том, что с Сергеем я никогда до чемпионата мира не работал как с игроком. А с Акинфеевым мы прошли долгий путь. У нас не те отношения, чтобы намеками разговаривать. Убежден, что, если у Игоря что-то изменится, он прямо об этом скажет.

Он взрослый человек. Формулировка «уговаривать» — она ему самому не понравится. Дайте ему время спокойно поиграть. Если у него что-то изменится, первым человеком, который узнает об этом, стану я. А затем уже и общественность», — сказал Черчесов.