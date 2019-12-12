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    Семин: «Локомотив» объективно на последнем месте в Лиге чемпионов. Это справедливо»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2).

    — Нынешний «Атлетико» — космос для «Локомотива»? И почему решили сыграть в три центральных и с Кверквелией?

    — Кверквелия сыграл неплохо. С «Атлетико» играть с большими зонами и пространством — очень сложно. Поэтому мы решили так. Второй момент — наш внутренний резерв. Мы его весь использовали.

    — В еврокубках провалился не только «Локо», но и «Зенит», ЦСКА — надежда только на «Краснодар». Что это значит?

    — Думаю, выводы делать рано. Нужно все проанализировать. Что касается нас, то мы объективно на своем месте в таблице. Это справедливо.

    — Что с Чорлукой?

    — У Ведрана что-то с голеностопом.

    Лига чемпионов. «Атлетико» обыграл «Локомотив» и вышел в плей-офф, «Байер» проиграл «Ювентусу»

    «Локомотив» проиграл четыре матча подряд впервые с 2007 года. Разница мячей – 1:10

    Источник: Sport24

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    Комментарии1
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      paracetamol 47 минут назад

      Чё, Шпалыч, на пенсион?

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