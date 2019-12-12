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  • Семин: «Локомотив» объективно на последнем месте в Лиге чемпионов. Это справедливо»

Семин: «Локомотив» объективно на последнем месте в Лиге чемпионов. Это справедливо»

12 декабря 2019, 01:32
18

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал поражение в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Атлетико» (0:2).

— Нынешний «Атлетико» — космос для «Локомотива»? И почему решили сыграть в три центральных и с Кверквелией?

— Кверквелия сыграл неплохо. С «Атлетико» играть с большими зонами и пространством — очень сложно. Поэтому мы решили так. Второй момент — наш внутренний резерв. Мы его весь использовали.

— В еврокубках провалился не только «Локо», но и «Зенит», ЦСКА — надежда только на «Краснодар». Что это значит?

— Думаю, выводы делать рано. Нужно все проанализировать. Что касается нас, то мы объективно на своем месте в таблице. Это справедливо.

— Что с Чорлукой?

— У Ведрана что-то с голеностопом.

Лига чемпионов. «Атлетико» обыграл «Локомотив» и вышел в плей-офф, «Байер» проиграл «Ювентусу»

«Локомотив» проиграл четыре матча подряд впервые с 2007 года. Разница мячей – 1:10

Источник: Sport24
Лига чемпионов Локомотив Семин Юрий
Комментарии (18)
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paracetamol
1576104483
Чё, Шпалыч, на пенсион?
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Рубинище
1576108064
с таким г.т. так и будет в еврокубках. года анализировать не хватило.
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serppion
1576113669
Шпалыч, у нас в футболе одни индюки? Каждый сезон всё думают да анализируют. Когда играть начнете?
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sevsor
1576119580
А я вот доволен результатом! Всего лишь 0-2, а не 3-4-5, видно, что команда сделала выводы, проанализировала ошибки и сразу виден прогресс!:-)))
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Старина Хэнк
1576129734
Думаю, выводы делать рано... ---------- Не, Палыч, уже поздно.
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Fan Loko mik
1576130732
Смеётся тот кто смеётся последним. Палыч выжал из этой команды максимум! Очень нужно усиление зимой! Всех ветеранов нужно из команды убирать, нет у них уже ни какой мотивации, день прошёл и ЛАДНО. Чорлука, Хёведес, Эдер, Игнатьев, Гилерме, да и Фарик тоже уже не юноша, смол вообще ужет лет 5 как пенсионер. Нужна свежая кровь, бойцы!!!! Весной должен ЛОКО возрадиться! На Палыча нужно молиться!
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nemolod
1576132432
Тут дело не в главном тренере-Палыч работает с теми футболистами,которых ему купили,а в руководстве! Именно они должны определиться с целями команды Если они хотят,чтобы команда была всего лишь в лидерах первенства и растила молодых игроков для выгодной продажи-тогда нынешний состав вполне годится! Но если есть желание выхода команды для борьбы на равных в еврокубках-тогда состав однозначно гадо усиливать!
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raritet
1576171749
Тем не менее, команда Палыча очень солидно смотрится на фоне всех других команд РПЛ. По крайней мере за нее не стыдно. Объективно так и есть- для ЛЧ нужны другие футболисты, другие скорости. Но Лига всем ставит оценки, и тут не укрыться ...
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Loko_Roma
1576177726
При всей любви и уважению к Палычу, его футбол не современен, и врятли что-то изменится дальше. Но Палыч наше все, поэтому ВЕРИМ!
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fhnv
1576181766
ну так не суйся вообще туда тогда раз так говоришь! Как ты хочешь что-бы игроки полностью выкладывались,если из твоих уст звучит это!!!
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