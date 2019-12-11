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  • Азмун – первый форвард клуба РПЛ, забивший автогол в Лиге чемпионов

Азмун – первый форвард клуба РПЛ, забивший автогол в Лиге чемпионов

11 декабря 2019, 12:48
16

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун стал первым форвардом российского клуба, которому удалось забить мяч в собственные ворота в матче Лиги чемпионов.

Азмун переправил мяч в свои ворота на 79-й минуте игры с «Бенфикой», после чего счет стал 3:0 в пользу португальцев.

Ранее игроки клубов РПЛ в Лиге чемпионов забивали автоголы восемь раз. Семь из них на счету защитников, один мяч в свои ворота забил полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов в матче против «Байера» (0:2).

  • «Зенит» занял последнее место в группе G, проиграв «Бенфике» со счетом 0:3.
  • В плей-офф из этого квартета вышли «Лион» и «Лейпциг».
Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Зенит Азмун Сердар
Комментарии (16)
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ROSTOV SUPER
1576058217
Может претендовать на самый красивый гол ЛЧ !
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bset
1576058453
Болельщики смеялись над чужими рекордами - получили свои рекорды. Смеялись над вылетом из еврокубков - сами вылетели. Вот такой вот бумеранг.
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Дядя Серёжа
1576059398
И смех и грех... Грех смеяться над больными людьми.
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khateev
1576059697
Хоть какое,но достижение,стать первым-всегда сложно.
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ААМ
1576060657
Думаю, что не последний.
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Lilipyt
1576062558
Везде в дюшке учат, что не надо тянутся к мячу, а нужно делать шаг по направлению к нему. Пока свою культяпку выкидывал можно было спокойно сделать шаг в право и принять мяч на грудь или выбить головой.
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MrSmit
1576079639
Аааххахахахахахахах.
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paracetamol
1576081657
Если он форвард, что ему делать в своей штрафной. Может Семак так научил?
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starche
1576084373
Хоть что-то.))
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Garrincha58
1576086317
для чего в своей штрафной играть пяткой по пижонски????
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