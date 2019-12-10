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    Азмун – первый форвард клуба РПЛ, забивший автогол в Лиге чемпионов

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун стал первым форвардом российского клуба, которому удалось забить мяч в собственные ворота в матче Лиги чемпионов.

    Азмун переправил мяч в свои ворота на 79-й минуте игры с «Бенфикой», после чего счет стал 3:0 в пользу португальцев.

    Ранее игроки клубов РПЛ в Лиге чемпионов забивали автоголы восемь раз. Семь из них на счету защитников, один мяч в свои ворота забил полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов в матче против «Байера» (0:2).

    • «Зенит» занял последнее место в группе G, проиграв «Бенфике» со счетом 0:3.
    • В плей-офф из этого квартета вышли «Лион» и «Лейпциг».

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 12:48
    Комментарии2
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      Рейтинг: +12957

      bset 7 минут назад

      Болельщики смеялись над чужими рекордами - получили свои рекорды. Смеялись над вылетом из еврокубков - сами вылетели. Вот такой вот бумеранг.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +37750

      ROSTOV SUPER 10 минут назад

      Может претендовать на самый красивый гол ЛЧ !

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