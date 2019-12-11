Азмун – первый форвард клуба РПЛ, забивший автогол в Лиге чемпионов

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун стал первым форвардом российского клуба, которому удалось забить мяч в собственные ворота в матче Лиги чемпионов.

Азмун переправил мяч в свои ворота на 79-й минуте игры с «Бенфикой», после чего счет стал 3:0 в пользу португальцев.

Ранее игроки клубов РПЛ в Лиге чемпионов забивали автоголы восемь раз. Семь из них на счету защитников, один мяч в свои ворота забил полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов в матче против «Байера» (0:2).

«Зенит» занял последнее место в группе G, проиграв «Бенфике» со счетом 0:3.

В плей-офф из этого квартета вышли «Лион» и «Лейпциг».