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    Месси – единственный игрок из топ-5 чемпионатов, забивший более десяти голов в последних 14 сезонах

    В матче 16-го тура Примеры «Барселона» обыграла «Мальорку» со счетом 5:2.

    Нападающий каталонского клуба Лионель Месси отметился хет-триком, ставшим для него 35-м в чемпионате Испании.

    Кроме того, Месси стал единственным игроком из ТОП-5 чемпионатов, который забивает как минимум 10 голов на протяжении 14 последних сезонов.

    • Месси забил 12 голов в 10 матчах текущего розыгрыша Примеры.
    • «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Примеры, набрав 34 очка в 15 матчах.

    Месси оформил 35-й хет-трике в Примере и обогнал по этому показателю Роналду

    Источник: твиттер Opta Jose

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    Сегодня, 10:42
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1364

      playsh 2 часа назад

      Месси это феноменальный спортсмен и футболист,понимание этого обязательно придёт к болельщикам,когда он покинет поле.А мы обязательно будем говорить своим потомкам,что видели его игру воочию и как нам повезло жить с ним в одно время.

      0
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      Рейтинг: +1832

      Snek > playsh 1 час назад

      И прав, и не прав. Лет через 30-50 будет свой феноменальный футболист.

      1
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      Рейтинг: +1364

      playsh > Snek 1 час назад

      Да,наверное,но это и есть жизнь,так оно и должно быть.

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