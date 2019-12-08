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  • Месси – единственный игрок из топ-5 чемпионатов, забивший более десяти голов в последних 14 сезонах

Месси – единственный игрок из топ-5 чемпионатов, забивший более десяти голов в последних 14 сезонах

8 декабря 2019, 10:42
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В матче 16-го тура Примеры «Барселона» обыграла «Мальорку» со счетом 5:2.

Нападающий каталонского клуба Лионель Месси отметился хет-триком, ставшим для него 35-м в чемпионате Испании.

Кроме того, Месси стал единственным игроком из ТОП-5 чемпионатов, который забивает как минимум 10 голов на протяжении 14 последних сезонов.

  • Месси забил 12 голов в 10 матчах текущего розыгрыша Примеры.
  • «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Примеры, набрав 34 очка в 15 матчах.

Месси оформил 35-й хет-трике в Примере и обогнал по этому показателю Роналду

Источник: твиттер Opta Jose
Испания. Примера Барселона Аргентина Месси Лионель
Комментарии (4)
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Plyash
1575794492
Месси это феноменальный спортсмен и футболист,понимание этого обязательно придёт к болельщикам,когда он покинет поле.А мы обязательно будем говорить своим потомкам,что видели его игру воочию и как нам повезло жить с ним в одно время.
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Decorhome
1575966471
Не случайно получил мячик в этом году
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