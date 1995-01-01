Месси – единственный игрок из топ-5 чемпионатов, забивший более десяти голов в последних 14 сезонах

Месси это феноменальный спортсмен и футболист,понимание этого обязательно придёт к болельщикам,когда он покинет поле.А мы обязательно будем говорить своим потомкам,что видели его игру воочию и как нам повезло жить с ним в одно время.
В матче 16-го тура Примеры «Барселона» обыграла «Мальорку» со счетом 5:2.
Нападающий каталонского клуба Лионель Месси отметился хет-триком, ставшим для него 35-м в чемпионате Испании.
Кроме того, Месси стал единственным игроком из ТОП-5 чемпионатов, который забивает как минимум 10 голов на протяжении 14 последних сезонов.
- Месси забил 12 голов в 10 матчах текущего розыгрыша Примеры.
- «Барселона» занимает первое место в турнирной таблице Примеры, набрав 34 очка в 15 матчах.
Месси оформил 35-й хет-трике в Примере и обогнал по этому показателю Роналду