«Ливерпуль» объявил заявку на клубный чемпионат мира

Тренерский штаб «Ливерпуля» выбрал 23 игрока, которые отправятся в Катар для участия в клубном чемпионате мира.
Вратари: Алисон, Адриан, Эндрю Лонерган;
Защитники: Вирджил ван Дейк, Деян Ловрен, Джо Гомес, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Неко Уильямс;
Полузащитники: Джорджиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Наби Кейта, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Адам Лаллана, Джердан Шакири, Кeртис Джонс, Харви Эллиот;
Нападающие: Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах, Риан Брустер, Дивок Ориги.
- Турнир пройдет в период с 11 по 21 декабря.
- Для «Ливерпуля» клубный ЧМ начнется с полуфинальной стадии.
- Все вышеуказанные футболисты пропустят матч Кубка лиги с «Астон Виллой», который состоится 17 декабря.
Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»