«Ливерпуль» объявил заявку на клубный чемпионат мира

Тренерский штаб «Ливерпуля» выбрал 23 игрока, которые отправятся в Катар для участия в клубном чемпионате мира.

Вратари: Алисон, Адриан, Эндрю Лонерган;

Защитники: Вирджил ван Дейк, Деян Ловрен, Джо Гомес, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Неко Уильямс;

Полузащитники: Джорджиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Наби Кейта, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Адам Лаллана, Джердан Шакири, Кeртис Джонс, Харви Эллиот;

Нападающие: Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах, Риан Брустер, Дивок Ориги.