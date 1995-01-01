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    «Ливерпуль» объявил заявку на клубный чемпионат мира

    Тренерский штаб «Ливерпуля» выбрал 23 игрока, которые отправятся в Катар для участия в клубном чемпионате мира.

    Вратари: Алисон, Адриан, Эндрю Лонерган;

    Защитники: Вирджил ван Дейк, Деян Ловрен, Джо Гомес, Эндрю Робертсон, Трент Александер-Арнольд, Неко Уильямс;

    Полузащитники: Джорджиньо Вейналдум, Джеймс Милнер, Наби Кейта, Джордан Хендерсон, Алекс Окслейд-Чемберлен, Адам Лаллана, Джердан Шакири, Кeртис Джонс, Харви Эллиот;

    Нападающие: Роберто Фирмино, Садио Мане, Мохамед Салах, Риан Брустер, Дивок Ориги.

    • Турнир пройдет в период с 11 по 21 декабря.
    • Для «Ливерпуля» клубный ЧМ начнется с полуфинальной стадии.
    • Все вышеуказанные футболисты пропустят матч Кубка лиги с «Астон Виллой», который состоится 17 декабря.

    Источник: Официальный сайт «Ливерпуля»

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