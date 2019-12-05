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Колосков: «Дзюбу надо защитить, а не наказывать»

5 декабря 2019, 10:47
20

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба нуждается в защите на фоне ситуации с оскорблениями на футбольных стадионах.

«Не говорил, что Дзюбу надо наказать. Наоборот, Дзюбу сейчас надо защитить, потому что он сегодня капитан сборной России и лучший бомбардир. Это человек, который вокруг себя цементирует сборную команду. А что касается санкций в отношении фаната «Спартака», то это я комментировать не в праве», – сказал Колосков.

  • Ранее почетный президент РФС призывал действовать жестко по отношению к фанатам, оскорбляющим Дзюбу с трибун.
  • Перед матчем «Зенит» – «Спартак» правоохранители задержали десятки болельщиков столичной команды.

Семак – об оскорблениях Дзюбы: «Я не вижу особых проблем. Его это скорее мотивирует, чем задевает»

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Дзюба Артем
Комментарии (20)
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VVM1964
1575533060
Думаю надо создать петицию к депутатам Госдумы о рассмотрении вопроса о приравнивании Дзюбы к символам государства и наказание за оскорбление будет автоматически такое же как за оскорбление символов )))))
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piligrim1986
1575535717
да он сам кого хошь настращает))) развели базар))) иногда кажется, что сам дзюба нанял этих фанатов, чтобы хайпануть)))
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Gazelvagen877
1575540895
И в очко его поцелуйте, сисю дайте, чтобы не плакала эта продажная девочка
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Дядя Серёжа
1575540993
Пущай в "берушах" играет.
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Armani nn
1575542279
А ещё можно в красную книгу его занести,как последнее дерево на земле.И под защиту Грин Писа
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Plyash
1575543254
Народ высказывает своё мнение о футболисте,что в этом плохого? Народ высказывает то,что видит и не надо с этим бороться.Ну назвали его дураком кривоногим и что? В 60-70х. годах похлеще высказывались.Другое дело матершина в адрес спортсмена,вот пусть полиция с ней(матершиной) и борется.А то всех подрят чешут гребёнкой.Болельщика не обманешь,он всегда правду-матку режет.Так что пусть слушают и знают о себе всё.А вот от мата отучайте,стадион общественное место.
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капссник мстяшный!
1575544306
меньше языком надо трепать, и защищать ни от кого не надо будет!
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RamosRM
1575544486
Полено защищать ,хер ему шаболда базарная звездой себя почувствовал правильно и сделали что обсерали его.Дерево собакам сцать .Кроме того как трепаться больше ничего и не умеет .дерьмо а не человек
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vladimir-7
1575556853
За оскорбление болельщиков фашистами, Дзюбу нужно посадить в тюрьму на пару лет, это и будет ему отличной защитой от всех, включая детей .
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мы_не_рабы
1575559516
02.12.2019 «Слова Дзюбы про фашистов – явный перебор.............Не знаю, будут ли рассматривать этот инцидент комитет РФС по этике. Лично я выступаю за то, чтобы комитет разобрался с этим. Каким бы ты ни был «великим» в кавычках, такое нельзя говорить», – сказал Колосков. 05.12.2019 «................Не говорил, что Дзюбу надо наказать. Наоборот, Дзюбу сейчас надо защитить, потому что он сегодня капитан сборной России и лучший бомбардир. ........"- сказал Колосков. Классно Переобулся... Где же вы настоящий, Вячеслав Колосков?
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