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    Колосков: «Дзюбу надо защитить, а не наказывать»

    Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба нуждается в защите на фоне ситуации с оскорблениями на футбольных стадионах.

    «Не говорил, что Дзюбу надо наказать. Наоборот, Дзюбу сейчас надо защитить, потому что он сегодня капитан сборной России и лучший бомбардир. Это человек, который вокруг себя цементирует сборную команду. А что касается санкций в отношении фаната «Спартака», то это я комментировать не в праве», – сказал Колосков.

    • Ранее почетный президент РФС призывал действовать жестко по отношению к фанатам, оскорбляющим Дзюбу с трибун.
    • Перед матчем «Зенит» – «Спартак» правоохранители задержали десятки болельщиков столичной команды.

    Семак – об оскорблениях Дзюбы: «Я не вижу особых проблем. Его это скорее мотивирует, чем задевает»

    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 10:47
    Комментарии2
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      Рейтинг: +19713

      VVM1964 1 минуту назад

      Думаю надо создать петицию к депутатам Госдумы о рассмотрении вопроса о приравнивании Дзюбы к символам государства и наказание за оскорбление будет автоматически такое же как за оскорбление символов )))))

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      Рейтинг: +971

      Давид59 5 минут назад

      Казнить нельзя помиловать. Вы уж разберитесь где там запятые.

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