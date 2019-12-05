Колосков: «Дзюбу надо защитить, а не наказывать»

Почeтный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что нападающий «Зенита» Артем Дзюба нуждается в защите на фоне ситуации с оскорблениями на футбольных стадионах.

«Не говорил, что Дзюбу надо наказать. Наоборот, Дзюбу сейчас надо защитить, потому что он сегодня капитан сборной России и лучший бомбардир. Это человек, который вокруг себя цементирует сборную команду. А что касается санкций в отношении фаната «Спартака», то это я комментировать не в праве», – сказал Колосков.

Ранее почетный президент РФС призывал действовать жестко по отношению к фанатам, оскорбляющим Дзюбу с трибун.

Перед матчем «Зенит» – «Спартак» правоохранители задержали десятки болельщиков столичной команды.

Семак – об оскорблениях Дзюбы: «Я не вижу особых проблем. Его это скорее мотивирует, чем задевает»