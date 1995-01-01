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    Уткин – о футболке с жестом Дзюбы: «Прекрасный подарок следакам, которые допрашивают задержанных болельщиков»

    Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал поступление в продажу магазина «Зенита» футболки с фирменным жестом форварда Артема Дзюбы.

    «Отлично и недорого! Прекрасный подарок следакам, которые сейчас допрашивают задержанных болельщиков. Такую стоит подарить каждому; запустим краудфандинг, может быть?» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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    Источник: телеграм-канал Василия Уткина

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    Сегодня, 16:28
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1194

      Decorhome 48 минут назад

      Вася уже не интересно

      0
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      Рейтинг: +3363

      RotBerg 1 час назад

      Васе надо возглавить конских и мясных ультрас, настоящий вожак подходящий и под тему и для коллектива)))

      0
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      Рейтинг: +646

      FENIX-SL 1 час назад

      по фактам

      0
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      Рейтинг: +1193

      Genz 1 час назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Давно надо было браться за спартаковских фанов. Оборзели жалкие люди. Сажать и штрафовать за хамское поведение. Другим мешают футбол смотреть. Уткина на год в тюрьму посадить за призывы в поддержку хулиганов И там ему петушиную жизнь устроить.

      -9
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      Рейтинг: +796

      spam2009 > Genz 1 час назад

      по ходу петушиная жизнь у тебя, только опущенные могут такую ересь нести

      4
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      Рейтинг: +476

      Dizgen > Genz 19 минут назад

      А зенитовские фаны белые и пушистые))

      1
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      Рейтинг: +1804

      neveldomha 1 час назад

      Уавасья попроси Дзюбу, он тебе ее подпишет! Потом продашь дороже и купишь себе чего нибудь пожрать, чтобы хавна было больше.

      -3
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      Рейтинг: +106

      Питерский кардинал 1 час назад

      Б.л.я Уткин, иди на х.у.й!
      Следаки по уголовным делам!!
      Чучело с мАсковским дневником.
      :))))))

      -3
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      Рейтинг: +1815

      Борат 1 час назад

      ну тут васёк нормально пошутил! ржака!!!

      -2
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