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  • Уткин – о футболке с жестом Дзюбы: «Прекрасный подарок следакам, которые допрашивают задержанных болельщиков»

Уткин – о футболке с жестом Дзюбы: «Прекрасный подарок следакам, которые допрашивают задержанных болельщиков»

4 декабря 2019, 16:28
13

Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал поступление в продажу магазина «Зенита» футболки с фирменным жестом форварда Артема Дзюбы.

«Отлично и недорого! Прекрасный подарок следакам, которые сейчас допрашивают задержанных болельщиков. Такую стоит подарить каждому; запустим краудфандинг, может быть?» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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Источник: телеграм-канал Василия Уткина
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Дзюба Артем Уткин Василий
Комментарии (13)
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neveldomha
1575467057
Уавасья попроси Дзюбу, он тебе ее подпишет! Потом продашь дороже и купишь себе чего нибудь пожрать, чтобы хавна было больше.
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RotBerg
1575468258
Васе надо возглавить конских и мясных ультрас, настоящий вожак подходящий и под тему и для коллектива)))
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SLADE2019
1575473779
Очень четко и по делу. Не нравятся эти слова только зенитовским болельщикам! Пусть бегут и покупают эти ушлепские футболки!
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paracetamol
1575476679
Неплохой маркетинговый ход!
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3a zenit
1575479520
васёк как эхо мацы начал работать так и подхватил бацилу недоволен всем
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VVM1964
1575479554
Предлагаю куклу сделать и в СЕКС - ШОПах продавать , думаю найдутся покупатели )))))) , можно бюджетный вариант - одна голова , эскиз уже на майке есть ))))))))
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serhio80
1575485595
А есть футболка как шлюба по шкафчикам чужим шарит?
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VVM1964
1575486836
Губки бантиком , бровки домиком - похож на обычного ЗЕНИТного гомика ))))))
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general.lizyukov
1575492275
Вася, ты давно уркаганом стал? "Следаки", надо же. Полицеяских поди мусорами называешь. АУЕ - твоё по жизни?
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Karel1977
1575492279
Уткинская ******* обасралась в свое время,нынче он пытается вернутся в "свой уровень"за счёт васнас ,любой комментарий плюс бал в его пользу,когда вы это уже поймёте, поэтому он пишет всякую чушь,лишбы реагировали и комментировали! Заткнитесь и молчите,не обращайте на него никакого внимания! Рейтинг ноль, внимания ноль, всё, карьера публициста сдохла!
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