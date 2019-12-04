Уткин – о футболке с жестом Дзюбы: «Прекрасный подарок следакам, которые допрашивают задержанных болельщиков»

Блогер и журналист Василий Уткин прокомментировал поступление в продажу магазина «Зенита» футболки с фирменным жестом форварда Артема Дзюбы.

«Отлично и недорого! Прекрасный подарок следакам, которые сейчас допрашивают задержанных болельщиков. Такую стоит подарить каждому; запустим краудфандинг, может быть?» – написал Уткин в своем телеграм-канале.

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