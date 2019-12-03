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  • Роналдиньо – Месси: «В моем сердце вся любовь и уважение к удивительному человеку, которым ты являешься»

Роналдиньо – Месси: «В моем сердце вся любовь и уважение к удивительному человеку, которым ты являешься»

3 декабря 2019, 09:24
5

Экс-форвард «Барселоны» Роналдиньо поздравил Лионеля Месси с победой в премии «Золотой мяч».

«Поздравляю с заслуженным достижением. К сожалению, не было возможности прилететь в Париж и разделить эту радость с тобой, но в моем сердце вся любовь и уважение к удивительному человеку, которым ты являешься. Спортсменам не нужно говорить, каждая игра – это шоу!» – адресовал бразилец поздравления Месси.

  • Свой первый гол в составе «Барселоны» Месси забил с передачи Роналдиньо.
  • Вместе бразилец и аргентинец выступали в период с 2004 по 2008-й.
  • Лионель в шестой и рекордный раз стал обладателем «Золотого мяча».

Источник: Твиттер Роналдиньо
Испания. Примера Барселона Роналдиньо Месси Лионель
Комментарии (5)
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Давид59
1575360670
Если он действительно игнорировал эту церемонию, то лицемер он конечно непревзойдённый
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алдан2014
1575369980
Рон велик ,как и Месси, кудесник мяча,творил чудеса с улыбкой
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