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    Роналдиньо – Месси: «В моем сердце вся любовь и уважение к удивительному человеку, которым ты являешься»

    Экс-форвард «Барселоны» Роналдиньо поздравил Лионеля Месси с победой в премии «Золотой мяч».

    «Поздравляю с заслуженным достижением. К сожалению, не было возможности прилететь в Париж и разделить эту радость с тобой, но в моем сердце вся любовь и уважение к удивительному человеку, которым ты являешься. Спортсменам не нужно говорить, каждая игра – это шоу!» – адресовал бразилец поздравления Месси.

    • Свой первый гол в составе «Барселоны» Месси забил с передачи Роналдиньо.
    • Вместе бразилец и аргентинец выступали в период с 2004 по 2008-й.
    • Лионель в шестой и рекордный раз стал обладателем «Золотого мяча».

    Источник: Твиттер Роналдиньо

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