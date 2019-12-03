Роналдиньо – Месси: «В моем сердце вся любовь и уважение к удивительному человеку, которым ты являешься»

Экс-форвард «Барселоны» Роналдиньо поздравил Лионеля Месси с победой в премии «Золотой мяч».

«Поздравляю с заслуженным достижением. К сожалению, не было возможности прилететь в Париж и разделить эту радость с тобой, но в моем сердце вся любовь и уважение к удивительному человеку, которым ты являешься. Спортсменам не нужно говорить, каждая игра – это шоу!» – адресовал бразилец поздравления Месси.