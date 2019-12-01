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  • Алли – лучший игрок «Тоттенхэма» по четырем показателям в победном матче с «Борнмутом»

Алли – лучший игрок «Тоттенхэма» по четырем показателям в победном матче с «Борнмутом»

1 декабря 2019, 13:51

В 14-м туре АПЛ «Тоттенхэм» обыграл «Борнмут» (3:2). По ходу встречи лондонцы вели с крупным счетом – 3:0.

С первых минут на поле вышел полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли. Он стал лучшим в команде по четырем показателям: количество отборов (восемь), количество ударов по воротам (пять), количество ударов в створ (три), количество голов (два).

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Тоттенхэм Борнмут Алли Деле
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