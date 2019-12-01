Алли – лучший игрок «Тоттенхэма» по четырем показателям в победном матче с «Борнмутом»

В 14-м туре АПЛ «Тоттенхэм» обыграл «Борнмут» (3:2). По ходу встречи лондонцы вели с крупным счетом – 3:0.
С первых минут на поле вышел полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли. Он стал лучшим в команде по четырем показателям: количество отборов (восемь), количество ударов по воротам (пять), количество ударов в створ (три), количество голов (два).
- Бывший главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино 2-го ноября говорил про Алли: «Дьявол появится снова».
- В текущем сезоне АПЛ Алли забил четыре гола, сделал результативный пас.
- «Тоттенхэм» в АПЛ идет пятым.
Источник: Бомбардир.ру