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    Алли – лучший игрок «Тоттенхэма» по четырем показателям в победном матче с «Борнмутом»

    В 14-м туре АПЛ «Тоттенхэм» обыграл «Борнмут» (3:2). По ходу встречи лондонцы вели с крупным счетом – 3:0.

    С первых минут на поле вышел полузащитник «Тоттенхэма» Деле Алли. Он стал лучшим в команде по четырем показателям: количество отборов (восемь), количество ударов по воротам (пять), количество ударов в створ (три), количество голов (два).

    Источник: Бомбардир.ру

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