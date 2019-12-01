Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Дюков: «России важно выйти из группы, а там уже можно будет ставить новые задачи и цели»

Дюков: «России важно выйти из группы, а там уже можно будет ставить новые задачи и цели»

1 декабря 2019, 11:38
1

Президент РФС Александр Дюков подвел итоги жеребьевки группового этапа Евро-2020 для сборной России.

«Формат турнира уникальный: еще до жеребьевки был определен и номер нашей группы, и два соперника – Дания и Бельгия. Интрига была всего лишь одна: какой будет четвертая команда в нашей группе. Теперь мы узнали, что это Финляндия.

Если говорить о наших соперниках, то Бельгия не нуждается в представлении. Это первая команда в рейтинге ФИФА, ее силу мы проверили на себе во время группового этапа. Дания находится выше нас в рейтинге ФИФА, ее отличает прекрасная организация игры. У Дании много опытных игроков, которые играют в топ-5 чемпионатах Европы. Будет непросто, но мы верим в себя.

Важно выйти из группы, а там уже можно будет ставить новые задачи и цели», – подытожил Дюков.

Дюков: «Новый контракт Черчесова? Думаю, в ближайшее время мы достигнем договоренности»

Жеребьевка Евро-2020. Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией; Германия, Франция и Португалия – в одной группе

Источник: официальный сайт РФС
Отбор ЧЕ-2020 Россия Дюков Александр
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Axe111
1575212728
Какой выход лол,гол хоть забейте!!!!!!!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+