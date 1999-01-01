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    Дюков: «России важно выйти из группы, а там уже можно будет ставить новые задачи и цели»

    Президент РФС Александр Дюков подвел итоги жеребьевки группового этапа Евро-2020 для сборной России.

    «Формат турнира уникальный: еще до жеребьевки был определен и номер нашей группы, и два соперника – Дания и Бельгия. Интрига была всего лишь одна: какой будет четвертая команда в нашей группе. Теперь мы узнали, что это Финляндия.

    Если говорить о наших соперниках, то Бельгия не нуждается в представлении. Это первая команда в рейтинге ФИФА, ее силу мы проверили на себе во время группового этапа. Дания находится выше нас в рейтинге ФИФА, ее отличает прекрасная организация игры. У Дании много опытных игроков, которые играют в топ-5 чемпионатах Европы. Будет непросто, но мы верим в себя.

    Важно выйти из группы, а там уже можно будет ставить новые задачи и цели», – подытожил Дюков.

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    Жеребьевка Евро-2020. Россия сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией; Германия, Франция и Португалия – в одной группе

    Источник: официальный сайт РФС

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