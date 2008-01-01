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    Сборная России перед Евро-2020 проведет товарищеский матч с Польшей

    Сборная России летом 2020 года проведет товарищеский матч с Польшей.

    Об этом сообщил генеральный секретарь Польского футбольного союза Мацей Савицки.

    «Подтверждены товарищеские матчи нашей сборной: 31 марта Польша – Украина, 2 июня Польша – Россия», — написал Савицки в твиттере.

    Источник: Твиттер Мацея Савицки

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +12812

      bset 1 час назад

      Не получается устроить очную встречу - посмотрим заочно через Польшу, кто сильнее - Россия или Украина) Ставлю на 2:2 в первом матче и на 3:0 в пользу Польши во втором))

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