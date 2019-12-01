Сборная России перед Евро-2020 проведет товарищеский матч с Польшей

Сборная России летом 2020 года проведет товарищеский матч с Польшей.
Об этом сообщил генеральный секретарь Польского футбольного союза Мацей Савицки.
«Подтверждены товарищеские матчи нашей сборной: 31 марта Польша – Украина, 2 июня Польша – Россия», — написал Савицки в твиттере.
- Сегодня прошла жеребьевка Евро-2020.
- Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
- Польша сыграет с Испанией, Швецией и победителем стыковых матчей.
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Источник: Твиттер Мацея Савицки