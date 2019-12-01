Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Сборная России перед Евро-2020 проведет товарищеский матч с Польшей

Сборная России перед Евро-2020 проведет товарищеский матч с Польшей

1 декабря 2019, 01:30
2

Сборная России летом 2020 года проведет товарищеский матч с Польшей.

Об этом сообщил генеральный секретарь Польского футбольного союза Мацей Савицки.

«Подтверждены товарищеские матчи нашей сборной: 31 марта Польша – Украина, 2 июня Польша – Россия», — написал Савицки в твиттере.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Твиттер Мацея Савицки
Отбор ЧЕ-2020 Товарищеские матчи Польша Россия
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bset
1575153741
Не получается устроить очную встречу - посмотрим заочно через Польшу, кто сильнее - Россия или Украина) Ставлю на 2:2 в первом матче и на 3:0 в пользу Польши во втором))
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+