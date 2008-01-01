Сборная России перед Евро-2020 проведет товарищеский матч с Польшей

Не получается устроить очную встречу - посмотрим заочно через Польшу, кто сильнее - Россия или Украина) Ставлю на 2:2 в первом матче и на 3:0 в пользу Польши во втором))
Сборная России летом 2020 года проведет товарищеский матч с Польшей.
Об этом сообщил генеральный секретарь Польского футбольного союза Мацей Савицки.
«Подтверждены товарищеские матчи нашей сборной: 31 марта Польша – Украина, 2 июня Польша – Россия», — написал Савицки в твиттере.
- Сегодня прошла жеребьевка Евро-2020.
- Россия сыграет в одной группе с Бельгией, Данией и Финляндией.
- Польша сыграет с Испанией, Швецией и победителем стыковых матчей.
Potwierdzone mecze towarzyskie naszej Kadry: 31 marca Polska – Ukraina, 2 czerwca Polska – Rosja.— Maciej Sawicki (@Maciej_Sawicki) 30 ноября 2019 г.