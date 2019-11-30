Руни провел первую тренировку с «Дерби Каунти»

Пресс-служба «Дерби Каунти» опубликовала фотоотчет с первой тренировки в команде новичка Уэйна Руни.

34-летний форвард еще в августе согласовал свой переход в английский клуб, а с января сможет выступать за него.

Контракт игрока с «Дерби Каунти» рассчитан до лета 2021 года с возможностью продления еще на один сезон.

Руни будет исполнять функции играющего тренера. Его последним клубом был «Ди Си Юнайтед».