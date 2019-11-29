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    Руни провел первую тренировку с «Дерби Каунти»

    Пресс-служба «Дерби Каунти» опубликовала фотоотчет с первой тренировки в команде новичка Уэйна Руни.

    34-летний форвард еще в августе согласовал свой переход в английский клуб, а с января сможет выступать за него.

    Контракт игрока с «Дерби Каунти» рассчитан до лета 2021 года с возможностью продления еще на один сезон.

    Руни будет исполнять функции играющего тренера. Его последним клубом был «Ди Си Юнайтед».

    Источник: Официальный твиттер «Дерби Каунти»

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