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Руни провел первую тренировку с «Дерби Каунти»

30 ноября 2019, 06:30
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Пресс-служба «Дерби Каунти» опубликовала фотоотчет с первой тренировки в команде новичка Уэйна Руни.

34-летний форвард еще в августе согласовал свой переход в английский клуб, а с января сможет выступать за него.

Контракт игрока с «Дерби Каунти» рассчитан до лета 2021 года с возможностью продления еще на один сезон.

Руни будет исполнять функции играющего тренера. Его последним клубом был «Ди Си Юнайтед».

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Официальный твиттер «Дерби Каунти»
Англия. Чемпионшип Дерби Каунти Руни Уэйн
Комментарии (1)
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Dizayner
1575090145
вот интересно почему м.ю не пригласили его обратно, тем более играющий тренер, как раз Оле сейчас не помешала бы помощь руни
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