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  • Владелец «Арсенала»: «Благодарим Унаи и его коллег, не жалевших сил для возвращения клуба на тот уровень, где мы все хотим его видеть»

Владелец «Арсенала»: «Благодарим Унаи и его коллег, не жалевших сил для возвращения клуба на тот уровень, где мы все хотим его видеть»

29 ноября 2019, 13:49
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Владелец «Арсенала» Стэн Кронке прокомментировал отставку главного тренера команды Унаи Эмери.

«Мы искренне благодарим Унаи и его коллег, не жалевших сил для возвращения клуба на тот уровень, где мы все хотим его видеть. Желаем Унаи и его помощникам только успеха в будущем», – цитирует Кронке пресс-служба «Арсенала».

  • При 48-летнем Эмери «Арсенал» провел 78 матчей, в которых одержал 43 победы, потерпел 20 поражений и 15 раз сыграл вничью.
  • Испанский тренер работал в команде с августа 2018 года.

«Арсенал» отправил Эмери в отставку


Источник: Официальный сайт «Арсенала»
Англия. Премьер-лига Арсенал Эмери Унаи
Комментарии (1)
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mihail200606
1575028879
Да не за что благодарить..
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