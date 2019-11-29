Владелец «Арсенала»: «Благодарим Унаи и его коллег, не жалевших сил для возвращения клуба на тот уровень, где мы все хотим его видеть»

Владелец «Арсенала» Стэн Кронке прокомментировал отставку главного тренера команды Унаи Эмери.

«Мы искренне благодарим Унаи и его коллег, не жалевших сил для возвращения клуба на тот уровень, где мы все хотим его видеть. Желаем Унаи и его помощникам только успеха в будущем», – цитирует Кронке пресс-служба «Арсенала».

При 48-летнем Эмери «Арсенал» провел 78 матчей, в которых одержал 43 победы, потерпел 20 поражений и 15 раз сыграл вничью.

Испанский тренер работал в команде с августа 2018 года.

«Арсенал» отправил Эмери в отставку



