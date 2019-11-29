Сулейманов – о победе над «Базелем»: «Краснодар» должен был побеждать крупнее»

Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал победу над «Базелем» (1:0) в рамках Лиги Европы.

«Считаю, мы должны были побеждать крупнее – 2:0 или 3:0. Мы ничего не позволили создать «Базелю». Несмотря на раннюю замену, скажу честно, силы у меня еще были. Хотя тренерский штаб сказал, что я слишком много играю в последнее время и надо меня чуть-чуть поберечь.

Впереди у нас решающий матч с «Хетафе», в котором нужно выложиться по максимуму. Мы хотим играть в Лиге Европы в феврале и, уверен, нам это под силу», – заявил футболист.