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    Сулейманов – о победе над «Базелем»: «Краснодар» должен был побеждать крупнее»

    Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал победу над «Базелем» (1:0) в рамках Лиги Европы.

    «Считаю, мы должны были побеждать крупнее – 2:0 или 3:0. Мы ничего не позволили создать «Базелю». Несмотря на раннюю замену, скажу честно, силы у меня еще были. Хотя тренерский штаб сказал, что я слишком много играю в последнее время и надо меня чуть-чуть поберечь.

    Впереди у нас решающий матч с «Хетафе», в котором нужно выложиться по максимуму. Мы хотим играть в Лиге Европы в феврале и, уверен, нам это под силу», – заявил футболист.

    • Единственный гол забит 72-й минуте – Ари реализовал 11-метровый.
    • Участие «Краснодара» в плей-офф ЛЕ будет зависеть от исхода матча с «Хетафе».

    Источник: Официальный сайт УЕФА

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