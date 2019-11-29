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  • Сулейманов – о победе над «Базелем»: «Краснодар» должен был побеждать крупнее»

Сулейманов – о победе над «Базелем»: «Краснодар» должен был побеждать крупнее»

29 ноября 2019, 09:59
3

Форвард «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал победу над «Базелем» (1:0) в рамках Лиги Европы.

«Считаю, мы должны были побеждать крупнее – 2:0 или 3:0. Мы ничего не позволили создать «Базелю». Несмотря на раннюю замену, скажу честно, силы у меня еще были. Хотя тренерский штаб сказал, что я слишком много играю в последнее время и надо меня чуть-чуть поберечь.

Впереди у нас решающий матч с «Хетафе», в котором нужно выложиться по максимуму. Мы хотим играть в Лиге Европы в феврале и, уверен, нам это под силу», – заявил футболист.

  • Единственный гол забит 72-й минуте – Ари реализовал 11-метровый.
  • Участие «Краснодара» в плей-офф ЛЕ будет зависеть от исхода матча с «Хетафе».

Источник: Официальный сайт УЕФА
Лига Европы Краснодар Базель Сулейманов Магомед-Шапи
Комментарии (3)
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TOL47
1575038590
Надо в створ попадать, а Шапи надеюсь не весь фарт выбрал давай добавляй.
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Кузьмич на трибуне
1575098006
Вы сами ничего не создали. Ари красиво закрыл мяч и игроку другого варианта уже не было. Если бы не пеналь, хрен бы что забили. Играли плохо. Последний пас всегда сопернику. По воротам попасть не можете. Защитники всё перекрыли
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Argon
1575149140
Да ладно!? Вы играли 33 минуты. Потом был хаос и удачная подстава Ари. Парни! Нет разнообразия в атаке. Вас уже давно изучили. Пора креативить!
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