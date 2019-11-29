Клопп и Гвардиола включены в Зал славы тренеров Англии

В Манчестере состоялась встреча Ассоциации менеджеров лиги (LMA).
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вошли в Зал славы LMA.
Обоим специалистам была вручена серебряная салатница из рук главного тренера сборной Англии и президента LMA Гарета Саутгейта и члена Зала славы сэра Алекса Фергюсона.
- В сезоне-2018/19 «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и стал вице-чемпионом Англии.
- «Сити» в прошлом сезоне выиграл Кубок английской лиги, АПЛ и Кубок Англии.
Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»