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    Клопп и Гвардиола включены в Зал славы тренеров Англии

    В Манчестере состоялась встреча Ассоциации менеджеров лиги (LMA).

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вошли в Зал славы LMA.

    Обоим специалистам была вручена серебряная салатница из рук главного тренера сборной Англии и президент LMA Гарета Саутгейта и члена Зала славы сэра Алекса Фергюсона.

    • В сезоне-2018/19 «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и стал вице-чемпионом Англии.
    • Команда Хосепа Гвардиолы в прошлом сезоне выиграла Кубок английской лиги, национальный чемпионат и Кубок Англии.

    Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»

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    Сегодня, 08:49
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2008

      Alekxei Z. 1 час назад

      Не рано ли ??? Если учесть сколько денег потратил Гвардиола, то 2 чемпионства и четверть того не отбили...

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