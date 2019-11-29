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Клопп и Гвардиола включены в Зал славы тренеров Англии

29 ноября 2019, 08:49
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В Манчестере состоялась встреча Ассоциации менеджеров лиги (LMA).

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вошли в Зал славы LMA.

Обоим специалистам была вручена серебряная салатница из рук главного тренера сборной Англии и президента LMA Гарета Саутгейта и члена Зала славы сэра Алекса Фергюсона.

  • В сезоне-2018/19 «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и стал вице-чемпионом Англии.
  • «Сити» в прошлом сезоне выиграл Кубок английской лиги, АПЛ и Кубок Англии.

Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»
Англия. Премьер-лига Ливерпуль Манчестер Сити Клопп Юрген Гвардиола Хосеп
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zigbert
1575101800
Без вопросов. Оба заслужили.
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