Клопп и Гвардиола включены в Зал славы тренеров Англии

Не рано ли ??? Если учесть сколько денег потратил Гвардиола, то 2 чемпионства и четверть того не отбили...
В Манчестере состоялась встреча Ассоциации менеджеров лиги (LMA).
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вошли в Зал славы LMA.
Обоим специалистам была вручена серебряная салатница из рук главного тренера сборной Англии и президент LMA Гарета Саутгейта и члена Зала славы сэра Алекса Фергюсона.
- В сезоне-2018/19 «Ливерпуль» выиграл Лигу чемпионов и стал вице-чемпионом Англии.
- Команда Хосепа Гвардиолы в прошлом сезоне выиграла Кубок английской лиги, национальный чемпионат и Кубок Англии.