Клопп и Гвардиола включены в Зал славы тренеров Англии

В Манчестере состоялась встреча Ассоциации менеджеров лиги (LMA).

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола и главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп вошли в Зал славы LMA.

Обоим специалистам была вручена серебряная салатница из рук главного тренера сборной Англии и президента LMA Гарета Саутгейта и члена Зала славы сэра Алекса Фергюсона.