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    Фанат «Зенита» получил год и восемь месяцев колонии за драку с росгвардейцем

    Петербуржец Артур Данилов приговорен к одному году и восьми месяцам колонии-поселения по делу о применении насилия к представителю власти, сообщает «Медуза».

    Данилова осудили за удар, нанесенный сотруднику Росгвардии. В перерыве матча 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1) произошел конфликт между группой фанатов и сотрудниками правоохранительных органов. Данилов «из хулиганских побуждений» ударил росгвардейца ногой. Подсудимый не признал своей вины.

    • Ранее за участие в драке с ОМОНом на стадионе «Зенита» были осуждены еще трое болельщиков. Один из них получил один год колонии-поселения, двое были приговорены к штрафам в размере 15 и 20 тысяч рублей.

    «Зенит» – об инциденте с ОМОНом: «Будет расследование, чтобы предотвратить подобные конфликты в будущем»

    Источник: «Медуза»

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    28.11.2019 13:16
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +799

      амани 29 ноября 2019, 05:29

      а где честь этого "росгвардейца"? ни чести , ни совести , ни мужества, ничего , у этих вояк со своим народом!!!!!! Уверен, что этот росгвардеец и виноват, только потом завизжал , поросенок!

      0
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      Рейтинг: +3586

      Axe111 28 ноября 2019, 14:20

      Позорище

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +3517

      acor94 28 ноября 2019, 14:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нормас, нечего на власть брыкаться гопникам. Поставили быдло на место.

      -6
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      Рейтинг: +821

      jet andy > acor94 28 ноября 2019, 18:22

      Это не власть, это клептократы в погонах. А ты небось еще за ЕдРо голосуешь, ватничек?

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +295

      папа сибиряк 28 ноября 2019, 13:39

      дык за бумажный стаканчик больше дали, легко отделался парень

      4
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      Рейтинг: +9

      pashtex 28 ноября 2019, 13:33

      Бедная фаната

      -1
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 28 ноября 2019, 13:24

      Росгвардейцы перестали быть мужчинами - ранимые девочки на службе диктатора . Позор тем кто там служит.

      17
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