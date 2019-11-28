Фанат «Зенита» получил год и восемь месяцев колонии за драку с росгвардейцем

Петербуржец Артур Данилов приговорен к одному году и восьми месяцам колонии-поселения по делу о применении насилия к представителю власти, сообщает «Медуза».

Данилова осудили за удар, нанесенный сотруднику Росгвардии. В перерыве матча 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1) произошел конфликт между группой фанатов и сотрудниками правоохранительных органов. Данилов «из хулиганских побуждений» ударил росгвардейца ногой. Подсудимый не признал своей вины.

Ранее за участие в драке с ОМОНом на стадионе «Зенита» были осуждены еще трое болельщиков. Один из них получил один год колонии-поселения, двое были приговорены к штрафам в размере 15 и 20 тысяч рублей.

«Зенит» – об инциденте с ОМОНом: «Будет расследование, чтобы предотвратить подобные конфликты в будущем»