Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Фанат «Зенита» получил год и восемь месяцев колонии за драку с росгвардейцем

Фанат «Зенита» получил год и восемь месяцев колонии за драку с росгвардейцем

28 ноября 2019, 13:16
7

Петербуржец Артур Данилов приговорен к одному году и восьми месяцам колонии-поселения по делу о применении насилия к представителю власти, сообщает «Медуза».

Данилова осудили за удар, нанесенный сотруднику Росгвардии. В перерыве матча 4-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» (1:1) произошел конфликт между группой фанатов и сотрудниками правоохранительных органов. Данилов «из хулиганских побуждений» ударил росгвардейца ногой. Подсудимый не признал своей вины.

  • Ранее за участие в драке с ОМОНом на стадионе «Зенита» были осуждены еще трое болельщиков. Один из них получил один год колонии-поселения, двое были приговорены к штрафам в размере 15 и 20 тысяч рублей.

«Зенит» – об инциденте с ОМОНом: «Будет расследование, чтобы предотвратить подобные конфликты в будущем»

Источник: «Медуза»
Россия. Премьер-лига Зенит
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Путник 13
1574936660
Росгвардейцы перестали быть мужчинами - ранимые девочки на службе диктатора . Позор тем кто там служит.
Ответить
pashtex
1574937210
Бедная фаната
Ответить
папа сибиряк
1574937574
дык за бумажный стаканчик больше дали, легко отделался парень
Ответить
acor94
1574939107
Нормас, нечего на власть брыкаться гопникам. Поставили быдло на место.
Ответить
Axe111
1574940055
Позорище
Ответить
амани
1574994542
а где честь этого "росгвардейца"? ни чести , ни совести , ни мужества, ничего , у этих вояк со своим народом!!!!!! Уверен, что этот росгвардеец и виноват, только потом завизжал , поросенок!
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+