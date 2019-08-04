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    «Зенит» – об инциденте с ОМОНом: «Будет расследование, чтобы предотвратить подобные конфликты в будущем»

    «Зенит» опубликовал официальное заявление касательно конфликта между болельщиками команды и полицейскими по ходу матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара».

    «В перерыве матча «Зенит» – «Краснодар» произошло кратковременное столкновение между немногочисленной группой фанатов и сотрудниками ОМОНа.

    Организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование данного инцидента с тем, чтобы определить его причины и предотвратить подобные конфликты на территории стадиона в будущем.

    Футбольный клуб «Зенит» сделает все возможное, чтобы стадион оставался самой безопасной и комфортной ареной для каждого посетителя», – говорится в заявлении.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3893

      3a zenit 15 минут назад

      ну это же не случайность,ага мусора сами по себе решили погонять народ.Один раз не три два раз,повторное событие натягивает на власть г а н до н по полной.Страна идёт под откос,наверное нас ждёт нищета и гражданская война.

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      Рейтинг: +675

      rash1959 39 минут назад

      Вот и зине прилетело, кто следующий на приём к ОМОНу?

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