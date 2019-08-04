«Зенит» – об инциденте с ОМОНом: «Будет расследование, чтобы предотвратить подобные конфликты в будущем»

«Зенит» опубликовал официальное заявление касательно конфликта между болельщиками команды и полицейскими по ходу матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара».

«В перерыве матча «Зенит» – «Краснодар» произошло кратковременное столкновение между немногочисленной группой фанатов и сотрудниками ОМОНа.

Организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование данного инцидента с тем, чтобы определить его причины и предотвратить подобные конфликты на территории стадиона в будущем.



Футбольный клуб «Зенит» сделает все возможное, чтобы стадион оставался самой безопасной и комфортной ареной для каждого посетителя», – говорится в заявлении.