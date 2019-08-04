«Зенит» – об инциденте с ОМОНом: «Будет расследование, чтобы предотвратить подобные конфликты в будущем»

ну это же не случайность,ага мусора сами по себе решили погонять народ.Один раз не три два раз,повторное событие натягивает на власть г а н до н по полной.Страна идёт под откос,наверное нас ждёт нищета и гражданская война.
«Зенит» опубликовал официальное заявление касательно конфликта между болельщиками команды и полицейскими по ходу матча 4-го тура РПЛ против «Краснодара».
«В перерыве матча «Зенит» – «Краснодар» произошло кратковременное столкновение между немногочисленной группой фанатов и сотрудниками ОМОНа.
Организаторы матча совместно с правоохранительными органами проведут расследование данного инцидента с тем, чтобы определить его причины и предотвратить подобные конфликты на территории стадиона в будущем.
Футбольный клуб «Зенит» сделает все возможное, чтобы стадион оставался самой безопасной и комфортной ареной для каждого посетителя», – говорится в заявлении.
- Матч «Зенит» – «Краснодар» завершился ничьей 1:1.
- Причина конфликта пока неизвестна.
- Ранее подобный инцидент случился после матча 2-го тура РПЛ между «Ростовом» и «Спартаком» (2:2).