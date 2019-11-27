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  • Тихонов: «Сейчас Шюррле не заслуживает права выходить в стартовом составе «Спартака»

Тихонов: «Сейчас Шюррле не заслуживает права выходить в стартовом составе «Спартака»

27 ноября 2019, 13:36
17

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал игру нападающего москвичей Андре Шюррле в осенней части чемпионата.

«У Шюррле сейчас какая-то неуверенность в себе. Я не знаю, о чем думает человек, но по последним играм, в которых он участвовал, он не показал ничего. Сейчас он, наверное, не заслуживает права выходить в стартовом составе», – сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».

  • «Спартак» арендовал немца у дортмундской «Боруссии» с правом последующего выкупа.
  • 29-летний Шюррле в текущем сезоне РПЛ забил один гол и сделал два ассиста в 11 матчах.

Тедеско: «Шюррле производит все лучшее впечатление»


Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Шюррле Андре Тихонов Андрей
Комментарии (17)
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vka1970
1574851810
В принципе Андрей прав.Кто заслуживает или нет, решает тренер, но по последним играм парень не показал ни чего из того, что умеет.
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Иван Петров 1986
1574852297
И это правда.
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Frankfurt Am Main
1574852599
С Шюррле должен сам Федун с Цорном чтобы с ним поговорили и спросить что он сам хочет, и что от него ожидать, хорошей игры или покупать билет Москва - Дортмунд.
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Freyd
1574853231
Я думаю что лучше бывшим спартаковцам не лезть в дела клуба,слишком много советчиков кого выпускать а кого нет,не их дело!!!!
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RotBerg
1574853589
Трансфер года же был ?) была бы травма неожиданная, как с тем же Малкомом, ни кто не застрахован, а взяли целого лавочника у клуба, который улетает в низшую лигу и думают, что купили топчика)) браво Цорн!! Все меняется в этом мире кроме одного... непрофессионализма полного в спартаке.. жалкие
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VVM1964
1574853781
Внимание - новость про Спартак , сейчас говномёты налетят и первые уже здесь (((
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Диктор
1574858358
При всем уважении к Тихонову.Не дело это лезть в дела клуба,к которому ты сейчас не относишься.
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батог
1574861012
Почитал говнометов из бомжей и что то расхотелось болеть за Зеню.
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житель СПб
1574892296
Столько эмоций, да и опять зачем-то распри. Давайте объективно: Ну не соответствует Шюррле тем надеждам, которые на него возлагались. И сам он это хорошо понимает - видно по его реакциям. А вот было ли это известно изначально, и прохлоп это селекционеров? Не знаю, но очень на то похоже! Кстати, также как и с Зенитовским Малкомом. Плохо у нас в РФЛ работают селекционеры - за исключением немногих клубов (ЦСКА, Краснодар). Впрочем, доходят какие-то смутные слухи о серых сделках, махинациях, откатах - но так ли это, мы ведь не знаем... Так что не стоит Тихонова ругать - он ведь правду сказал.
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mahan
1574920983
Это точно, Шюрле что-то сам не свой.
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