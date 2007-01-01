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    Тихонов: «Сейчас Шюррле не заслуживает права выходить в стартовом составе «Спартака»

    Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал игру нападающего москвичей Андре Шюррле в осенней части чемпионата.

    «У Шюррле сейчас какая-то неуверенность в себе. Я не знаю, о чем думает человек, но по последним играм, в которых он участвовал, он не показал ничего. Сейчас он, наверное, не заслуживает права выходить в стартовом составе», – сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».

    • «Спартак» арендовал немца у дортмундской «Боруссии» с правом последующего выкупа.
    • 29-летний Шюррле в текущем сезоне РПЛ забил один гол и сделал два ассиста в 11 матчах.

    Тедеско: «Шюррле производит все лучшее впечатление»


    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:36
    Комментарии4
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      Рейтинг: +802

      Frankfurt Am Main 5 минут назад

      С Шюррле должен сам Федун с Цорном чтобы с ним поговорили и спросить что он сам хочет, и что от него ожидать, хорошей игры или покупать билет Москва - Дортмунд.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +673

      Иван Петров 1986 10 минут назад

      И это правда.

      0
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      Рейтинг: +21942

      gol_kak_sokol 14 минут назад

      Шурику надо набрать форму после болезни.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +10257

      vka1970 18 минут назад

      В принципе Андрей прав.Кто заслуживает или нет, решает тренер, но по последним играм парень не показал ни чего из того, что умеет.

      1
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    sv1969
    106832
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    Chernyi Lis
    79361
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