Тихонов: «Сейчас Шюррле не заслуживает права выходить в стартовом составе «Спартака»

Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал игру нападающего москвичей Андре Шюррле в осенней части чемпионата.

«У Шюррле сейчас какая-то неуверенность в себе. Я не знаю, о чем думает человек, но по последним играм, в которых он участвовал, он не показал ничего. Сейчас он, наверное, не заслуживает права выходить в стартовом составе», – сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».

«Спартак» арендовал немца у дортмундской «Боруссии» с правом последующего выкупа.

29-летний Шюррле в текущем сезоне РПЛ забил один гол и сделал два ассиста в 11 матчах.

Тедеско: «Шюррле производит все лучшее впечатление»



