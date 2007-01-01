Тихонов: «Сейчас Шюррле не заслуживает права выходить в стартовом составе «Спартака»

С Шюррле должен сам Федун с Цорном чтобы с ним поговорили и спросить что он сам хочет, и что от него ожидать, хорошей игры или покупать билет Москва - Дортмунд.
Бывший капитан «Спартака» Андрей Тихонов прокомментировал игру нападающего москвичей Андре Шюррле в осенней части чемпионата.
«У Шюррле сейчас какая-то неуверенность в себе. Я не знаю, о чем думает человек, но по последним играм, в которых он участвовал, он не показал ничего. Сейчас он, наверное, не заслуживает права выходить в стартовом составе», – сказал Тихонов в эфире «Матч ТВ».
- «Спартак» арендовал немца у дортмундской «Боруссии» с правом последующего выкупа.
- 29-летний Шюррле в текущем сезоне РПЛ забил один гол и сделал два ассиста в 11 матчах.
Тедеско: «Шюррле производит все лучшее впечатление»