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    Лига чемпионов. «Зенит» поборется за еврокубковую весну с «Лионом»

    «Зенит» примет «Лион» в рамках пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов.

    «Зенит» дважды обыгрывал французский клуб на том же этапе в сезоне-2015/16. В Санкт-Петербурге счет в начале встречи открыл Артем Дзюба, на что гости ответили точным ударом Александра Ляказетта сразу после перерыва. Победу российскому клубу принесли голы Халка и Данни. Во Франции снова сильней оказался «Зенит» – 2:0. Оба мяча забил Дзюба.

    В сезоне-2017/18 «Лион» был выбит в 1/8 финала Лиги Европы московским ЦСКА (1:0, 2:3).

    В первом круге клубы сыграли вничью (1:1). На гол Сердара Азмуна в конце первого тайма во втором ответил Мемфис Депай с 11-метрового.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1307

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 50 минут назад

      Судью купят.

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      Рейтинг: +5271

      ilichkadr > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 42 минуты назад

      Итальянцы дорого стоят. Сейчас не до покупки судей, самим денег не хватает.........

      0
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      Рейтинг: +1145

      mamba9090909 > ВРЕМЯ и СТЕКЛО 5 минут назад

      Как в одном произведении герой говорит - Купить можно всё, что продаётся. А если не продаётся, то надо просто добавить денег. И если продажные продаются, то почему бы и не купить. Бизнес, есть бизнес, ничего личного.

      0
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      Рейтинг: +1104

      Decorhome 1 час назад

      Надеемся что так оно и будет

      0
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      Рейтинг: +8415

      silver29 1 час назад

      Борьба под одеялом, сенит с низу в партере.

      1
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      Рейтинг: +13

      Питерский кардинал > silver29 1 час назад

      Скоро игра со Спартаком у нас.
      Поза будет у вас коленно-локтевая.
      Готовтесь.

      2
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      Рейтинг: +3158

      RotBerg > silver29 1 час назад

      Самое смешное, это шутки мясных про еврокубки) зона стыков рядом совсем, не судьи давно бы между Тамбовом и Сочи болтались)статисты квалификации

      3
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      Рейтинг: +469

      KPCCSPB > silver29 55 минут назад

      После четвёртого сезона, когда сриптак насилуют, и через свинорылый рот проходит сотни туристов, вы ещё шутить пытаетесь, неудачники)

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      Рейтинг: +802

      Frankfurt Am Main > KPCCSPB 29 минут назад

      ну и радуйся на здоровье

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