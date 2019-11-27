Лига чемпионов. «Зенит» поборется за еврокубковую весну с «Лионом»

«Зенит» примет «Лион» в рамках пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Зенит» дважды обыгрывал французский клуб на том же этапе в сезоне-2015/16. В Санкт-Петербурге счет в начале встречи открыл Артем Дзюба, на что гости ответили точным ударом Александра Ляказетта сразу после перерыва. Победу российскому клубу принесли голы Халка и Данни. Во Франции снова сильней оказался «Зенит» – 2:0. Оба мяча забил Дзюба.

В сезоне-2017/18 «Лион» был выбит в 1/8 финала Лиги Европы московским ЦСКА (1:0, 2:3).

В первом круге клубы сыграли вничью (1:1). На гол Сердара Азмуна в конце первого тайма во втором ответил Мемфис Депай с 11-метрового.