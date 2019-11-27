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Лига чемпионов. «Зенит» поборется за еврокубковую весну с «Лионом»

27 ноября 2019, 20:30
53

«Зенит» примет «Лион» в рамках пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов.

«Зенит» дважды обыгрывал французский клуб на том же этапе в сезоне-2015/16. В Санкт-Петербурге счет в начале встречи открыл Артем Дзюба, на что гости ответили точным ударом Александра Ляказетта сразу после перерыва. Победу российскому клубу принесли голы Халка и Данни. Во Франции снова сильней оказался «Зенит» – 2:0. Оба мяча забил Дзюба.

В сезоне-2017/18 «Лион» был выбит в 1/8 финала Лиги Европы московским ЦСКА (1:0, 2:3).

В первом круге клубы сыграли вничью (1:1). На гол Сердара Азмуна в конце первого тайма во втором ответил Мемфис Депай с 11-метрового.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Зенит Лион
Комментарии (53)
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Иван_Невский
1574845159
ни пуха ни пера. удачи нам!
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dinar7777dinar
1574849649
Ждём вылета питерской помойки . С их великим джубой бревном .
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ZENIT*****
1574851388
Только вперёд! Только победа!!!
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Рубинище
1574855330
Семак если автобус выставит, то ничего хорошего не будет.
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Stavropolets
1574857217
Удачи и хорошей игры
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GoLenaStop
1574870642
Пусть играют, как умеют, надоело переживать за все позорные просеры наших команд в Е. Хорошей игры С ув.
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ДяДь ПашА
1574879344
Если бомжи проиграют скажут; это все мясные виноваты обзывали Зюбу он расстроился и игра у все команды не пошла!
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ZENIT*****
1574880278
А Дзюба то забил!
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ZENIT*****
1574883510
Оле,Оле,Оле,наш Зенит победит!!!Я тащусь.
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ZENIT*****
1574884046
А Кержак красава!
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