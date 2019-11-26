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    Юношеская лига УЕФА. «Локомотив» проиграл «Байеру», ведя в счете к 76-й минуте

    В 5-м туре Юношеской лиги УЕФА «Локомотив» дома уступил «Байеру».

    В первом тайме голов забито не было. Москвичи открыли счет в середине второй половины встречи, реализовав пенальти. Однако впоследствии «Байер» забил два гола за четыре минуты и вышел вперед. В концовке встречи немецкая команда отличилась еще раз, Фезенмайер оформил дубль.

    После пяти туров «Локо» с 4 очками остался на третьем месте в группе. У «Байера» тоже 4 очка.

    Юношеская лига УЕФА. 5-й тур.

    «Локомотив» U-19 – «Байер» U-19 – 1:3 (0:0).

    Голы: 1:0 – Петухов, 65 (пенальти); 1:1 – Анапак-Бака, 76; 1:2 – Фезенмайер, 80, 1:3 – Фезенмайер, 90+3.

    Предупреждения: Станилевич (24), Кемпер (37), Петухов (45), Фюнгер (58).

    «Локомотив» U-19: Ботнарь, Черный, Иваньков, Сильянов, Петухов, Мухин (Черняков, 84), Шарков, Барабошкин (Карев, 63), Петров (Миронов, 77), Иосифов, Хлынов.

    «Байер» U-19: Лотка, Кемпер, Гэдике, Фюнгер, Азхиль, Рют, Станилевич, Ламти (Тюркмен, 79), Анапак-Бака, Фезенмайер, Вольф (Сарпей, 80).

    Источник: Бомбардир.ру

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