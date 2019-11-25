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Салах, Мане, Обамеянг и Кулибали – в 30-ке претендентов на звание игрока года в Африке

25 ноября 2019, 01:13
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Африканская конфедерация футбола объявила номинантов на звание лучшего игрока континента по итогам 2019 года.

В список претендентов вошли 30 футболистов:

1. Ашраф Хакими («Боруссия» Д, Марокко)

2. Андре Онана («Аякс», Камерун)

3. Багдад Бунеджа («Аль-Садд», Алжир)

4. Каролус Андриаматсиноро («Аль-Адалх», Мадагаскар)

5. Эрик Чупо-Мотинг («ПСЖ», Камерун)

6. Денис Оньянго («Сандаунз», Уганда)

7. Ферхани Сасси («Замалек», Тунис)

8. Коджо Фо Дох Лаба («Аль-Айн», Того)

9. Хаким Зиеш («Аякс», Марокко)

10. Идрисса Гуйе («ПСЖ», Сенегал)

11. Исмаэль Беннасер («Милан», Алжир)

12. Джордан Айю («Кристал Пэлас», Гана)

13. Калиду Кулибали («Наполи», Сенегал)

14. Трезеге («Астон Вилла», Египет)

15. Мбвана Самата («Генк», Танзания)

16. Мохамед Салах («Ливерпуль», Египет)

17. Мусса Марега («Порту», Мали)

18. Наби Кейта («Ливерпуль», Гвинея)

19. Николя Пепе («Арсенал», Кот-д’Ивуар)

20. Одион Игало («Шанхай Шенхуа», Нигерия)

21. Перси Тау («Брюгге», ЮАР)

22. Пьер-Эмерик Обамеянг («Арсенал», Габон)

23. Рияд Марез («Манчестер Сити», Алжир)

24. Садио Мане («Ливерпуль», Сенегал)

25. Таха Яссин Хенисси («Эсперанс», Тунис)

26. Томас Парти («Атлетико» Мадрид, Гана)

27. Виктор Осимхен («Лилль», Нигерия)

28. Вилфред Ндиди («Лестер Сити», Нигерия)

29. Вилфрид Заха («Кристал Пэлас», Кот-д’Ивуар)

30. Юсеф Белаили («Ахли Джидда», Алжир).

Источник: Твиттер Африканской конфедерации футбола
Африка Чупо-Мотинг Эрик Обамеянг Пьер-Эмерик Гуйе Идрисса Заа Вилфрид Салах Мохамед Кулибали Калиду Мане Садио Марез Рияд Кейта Наби Онана Андре Зиеш Хаким Пепе Николя Хакими Ашраф
Комментарии (2)
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mihail200606
1574660590
В этом году Мане..
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Cules2013
1574660958
Ничего такой список, приличный. Мане, наверное, лучший.
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