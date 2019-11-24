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  • «Реал» выиграл пять из шести последних игр с общим счетом 19:1

«Реал» выиграл пять из шести последних игр с общим счетом 19:1

24 ноября 2019, 08:05
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«Реал» переиграл «Реал Сосьедад» (3:1) в матче 14-го тура чемпионата Испании, продлив беспроигрышную серию до шести матчей.

Команда Зинедина Зидана ранее обыграла «Эйбар» (4:0) и «Леганес» (5:0) и сыграла вничью с «Бетисом» (0:0) в национальном чемпионате и дважды победила «Галатасарай» (1:0 и 6:0) в рамках Лиги чемпионов.

«Реал» выиграл 5 из 6 последних матчей. Общий счет этих игр – 19:1.

  • Следующий матч у «Реала» запланирован с «ПСЖ» в рамках Лиги чемпионов.
  • Игра состоится 26 ноября в 23:00.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Реал
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