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  • Кузяев – после победы над «Рубином»: «Не сказал бы, что готов на 100%»

Кузяев – после победы над «Рубином»: «Не сказал бы, что готов на 100%»

23 ноября 2019, 17:20
4

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился эмоциями после победы в матче 17-го тура РПЛ против «Рубина» (2:1).

«Игра была непростой, «Рубин» показал характер, сравнял. Во втором тайме было немного тревожно, потому что у них тоже были моменты, но очень рад, что удалось забить в концовке.

Не знал, что после каждого матча назначают кого-то, очень приятно, но главное, что победили.

Не сказал бы, что готов на 100%, но уже получше, с каждой игрой все увереннее себя чувствуешь. И в физическом плане тоже. Буду продолжать работать. Мне комфортнее играть в центре, всегда так говорил, продолжаю говорить. Действую в интересах команды, где тренер скажет, там и буду играть», – поделился Кузяев.

  • Кузяев был признан лучшим игроком матча.
  • Полузащитник отдал голевой пас на Сердара Азмуна, забившего первый гол в игре.
  • До этого матча Далер выходил в 10 встречах чемпионата России и результативными действиями не отмечался.

Источник: Sports.ru
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Кузяев Далер
Комментарии (4)
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RotBerg
1574519385
Далеру всего самого наилучшего. Профессионален и воспитан.
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portero
1574524041
часто позицию теряешь, удачи Далеру!!!! парень не шлангует, пашет на все 120%, но глазки и мозг включай , налаживай контакт с партнерами.
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knikos
1574528990
Очень рад , что Далер наконец-то набрал форму , ну почти. Физически всё нормально , с пасами пока не на 100% . А вот когда была возможность влепить по воротам , думаю , не стоило отдавать пас в штрафную. Тем не менее лучший !!!
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paracetamol
1574534932
Значительно лучше стал. И в сборной тоже.
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