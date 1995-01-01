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    Кузяев – после победы над «Рубином»: «Не сказал бы, что готов на 100%»

    Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился эмоциями после победы в матче 17-го тура РПЛ против «Рубина» (2:1).

    «Игра была непростой, «Рубин» показал характер, сравнял. Во втором тайме было немного тревожно, потому что у них тоже были моменты, но очень рад, что удалось забить в концовке.

    Не знал, что после каждого матча назначают кого-то, очень приятно, но главное, что победили.

    Не сказал бы, что готов на 100%, но уже получше, с каждой игрой все увереннее себя чувствуешь. И в физическом плане тоже. Буду продолжать работать. Мне комфортнее играть в центре, всегда так говорил, продолжаю говорить. Действую в интересах команды, где тренер скажет, там и буду играть», – поделился Кузяев.

    • Кузяев был признан лучшим игроком матча.
    • Полузащитник отдал голевой пас на Сердара Азмуна, забившего первый гол в игре.
    • До этого матча Далер выходил в 10 встречах чемпионата России и результативными действиями не отмечался.

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3114

      RotBerg 1 час назад

      Далеру всего самого наилучшего. Профессионален и воспитан.

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