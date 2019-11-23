Кузяев – после победы над «Рубином»: «Не сказал бы, что готов на 100%»

Полузащитник «Зенита» Далер Кузяев поделился эмоциями после победы в матче 17-го тура РПЛ против «Рубина» (2:1).

«Игра была непростой, «Рубин» показал характер, сравнял. Во втором тайме было немного тревожно, потому что у них тоже были моменты, но очень рад, что удалось забить в концовке.

Не знал, что после каждого матча назначают кого-то, очень приятно, но главное, что победили.

Не сказал бы, что готов на 100%, но уже получше, с каждой игрой все увереннее себя чувствуешь. И в физическом плане тоже. Буду продолжать работать. Мне комфортнее играть в центре, всегда так говорил, продолжаю говорить. Действую в интересах команды, где тренер скажет, там и буду играть», – поделился Кузяев.