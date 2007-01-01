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    РПЛ. «Зенит» победил «Рубин» благодаря голу Дзюбы

    В матче 17-го тура РПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Рубин» – 2:1.

    В составе победителей голы забили Сердар Азмун и Артем Дзюба. У казанской команды единственный мяч на счету Евгения Маркова.

    Петербуржцы набрали 39 очков и оторвались от ближайшего преследователя на пять очков. «Рубин» с 17 очками занимает 14 место.

    Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

    Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Азмун, 8; 1:1 – Марков, 66; 1:2 – Дзюба, 79.

    Рубин: Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков (Денисов, 78), Данченко (Кварацхелия, 59), Уремович, Могилевец, Подберезкин, Коновалов, Марков (Кьяртанссон, 82), Микелтадзе.

    Зенит: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Дзюба, Азмун (Ерохин, 87), Дриусси (Сутормин, 75).

    Предупреждения: Данченко, 51; Сорокин, 61; Коновалов, 82 – Дриусси, 53; Караваев, 62.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии10
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      Рейтинг: +991

      латунный 1 минуту назад

      скажем так судья победил рубин так чеснее будет

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      Рейтинг: +21858

      gol_kak_sokol 3 минуты назад

      Оффсайд - зюбе разрешено.

      0
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      Рейтинг: +35333

      portero 3 минуты назад

      Дзюба забил... но играл совсем не очень, надеюсь силы на ЛЧ берег....
      Зенит с победой!

      1
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      Рейтинг: +586

      Хведя 3 минуты назад

      Категорически утверждать не буду, но второй гол "Зенита" ОЧ-ЧЕНЬ был похож на офсайд.

      0
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      Рейтинг: +365

      sерж > Хведя 42 секунды назад

      как и гол рубина,это надо тоже отметить

      0
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      Рейтинг: +1713

      baden69 4 минуты назад

      Зенит с победой, хотя, справедливости ради, похоже, что у Дзюбы было положение вне игры в момент передачи Караваева перед вторым голом...

      1
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      Рейтинг: +707

      Из Твери Леха > baden69 3 минуты назад

      Кто бы посмел отменить?

      2
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      Рейтинг: +1713

      baden69 > Из Твери Леха 2 минуты назад

      Не надо начинать срач, предвзятости нет, а ошибки судей есть всегда и в разные стороны, в том числе и голевые.

      1
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      Рейтинг: -8

      Ceнит 6 минут назад

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Не думал что такое скажу, но надеюсь что мясные разорвут этот петушиный сброд. Хотя если судейка завтра желтых надаёт, то этот петушиный сброд обезопасит себя

      -5
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      Рейтинг: +162

      Mefistofel29 > Ceнит 2 минуты назад

      Ты бредишь что ли?

      2
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