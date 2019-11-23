РПЛ. «Зенит» победил «Рубин» благодаря голу Дзюбы

В матче 17-го тура РПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Рубин» – 2:1.

В составе победителей голы забили Сердар Азмун и Артем Дзюба. У казанской команды единственный мяч на счету Евгения Маркова.

Петербуржцы набрали 39 очков и оторвались от ближайшего преследователя на пять очков. «Рубин» с 17 очками занимает 14 место.

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Азмун, 8; 1:1 – Марков, 66; 1:2 – Дзюба, 79.

Рубин: Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков (Денисов, 78), Данченко (Кварацхелия, 59), Уремович, Могилевец, Подберезкин, Коновалов, Марков (Кьяртанссон, 82), Микелтадзе.

Зенит: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Дзюба, Азмун (Ерохин, 87), Дриусси (Сутормин, 75).

Предупреждения: Данченко, 51; Сорокин, 61; Коновалов, 82 – Дриусси, 53; Караваев, 62.

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