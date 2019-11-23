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РПЛ. «Зенит» победил «Рубин» благодаря голу Дзюбы

23 ноября 2019, 15:54
88

В матче 17-го тура РПЛ «Зенит» на выезде обыграл «Рубин» – 2:1.

В составе победителей голы забили Сердар Азмун и Артем Дзюба. У казанской команды единственный мяч на счету Евгения Маркова.

Петербуржцы набрали 39 очков и оторвались от ближайшего преследователя на пять очков. «Рубин» с 17 очками занимает 14 место.

Чемпионат России. РПЛ. 17-й тур

Рубин (Казань) – Зенит (Санкт-Петербург) – 1:2 (0:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Азмун, 8; 1:1 – Марков, 66; 1:2 – Дзюба, 79.

Рубин: Дюпин, Плиев, Сорокин, Поярков (Денисов, 78), Данченко (Кварацхелия, 59), Уремович, Могилевец, Подберезкин, Коновалов, Марков (Кьяртанссон, 82), Микелтадзе.

Зенит: Кержаков, Иванович, Караваев, Ракицкий, Сантос, Оздоев, Кузяев, Барриос, Дзюба, Азмун (Ерохин, 87), Дриусси (Сутормин, 75).

Предупреждения: Данченко, 51; Сорокин, 61; Коновалов, 82 – Дриусси, 53; Караваев, 62.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Рубин Зенит Дзюба Артем
Комментарии (88)
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латунный
1574514017
скажем так судья победил рубин так чеснее будет
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Dizgen
1574514131
Дерево забило из вне игры газпром все купил(((
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Волька
1574514390
Не навижу эту мразь!
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sерж
1574515418
чисто по матчу,Зенит выиграл первый тайм,во втором игровая ничья.Так что,результат закономерен
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TOL47
1574516252
Питер с победой! Прибавлять надо в игре медленно, конесно и погода гавно, но надо все-таки играть получше.
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S.K.V.
1574516848
Зенит с победой!!!
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Дэс
1574517187
СТАВЛЮ МИНУС 20, А ТО И БОЛЬШЕ, МНЕ ЗА ТО, ЧТО ПИШУ, ЧТО БОМЖИ ЕСТЬ И БУДУТ ИМИ И НИКОГДА НЕ СТАНУТ ЛУЧШЕ, АПРИОРИ!
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RotBerg
1574517850
С победой нас! Но играли вальяжно, хорошо прибавили после пропущенного. Видно что в уме ЛЧ держали
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Рубинище
1574519761
В РПЛ Дзюбе можно всё, даже из офсайда забивать.
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paracetamol
1574546007
Зенит - чемпион!
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