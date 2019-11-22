Черышев: «Ничего страшного, что с Данией играем в гостях. Зато в Питере целых две встречи»

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал итоги жеребьевки, согласно которым российская команда на Евро-2020 сыграет с Данией в Копенгагене.

«Ничего страшного, что с Данией играем в гостях. Стадион будет полный, да и наши болельщики приедут нас поддержать. Зато в Питере целых две встречи: до сих пор вспоминаю волшебную домашнюю атмосферу ЧМ. Очень хочется вновь ее пережить», – сказал Черышев.

Черчесов: «Жребий оказался более благосклонным к датчанам. Ничего страшного»

Россия сыграет матч Евро-2020 с Данией на выезде