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    Черышев: «Ничего страшного, что с Данией играем в гостях. Зато в Питере целых две встречи»

    Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал итоги жеребьевки, согласно которым российская команда на Евро-2020 сыграет с Данией в Копенгагене.

    «Ничего страшного, что с Данией играем в гостях. Стадион будет полный, да и наши болельщики приедут нас поддержать. Зато в Питере целых две встречи: до сих пор вспоминаю волшебную домашнюю атмосферу ЧМ. Очень хочется вновь ее пережить», – сказал Черышев.

    Черчесов: «Жребий оказался более благосклонным к датчанам. Ничего страшного»

    Россия сыграет матч Евро-2020 с Данией на выезде

    Источник: твиттер сборной России

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    Сегодня, 18:21
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2514

      АртурZaСМ 11 минут назад

      тут такой расклад , что с Данией в гостях (а это прямой конкурент), а дома хоть и 2 игры , но одна из них с Бельгией и тут как бы без разницы с ними в гостях или дома всё равно натянут и получается , что важную игру с Датчанами Россия играет в гостях... так что шансы призрачные...

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