Черышев: «Ничего страшного, что с Данией играем в гостях. Зато в Питере целых две встречи»

тут такой расклад , что с Данией в гостях (а это прямой конкурент), а дома хоть и 2 игры , но одна из них с Бельгией и тут как бы без разницы с ними в гостях или дома всё равно натянут и получается , что важную игру с Датчанами Россия играет в гостях... так что шансы призрачные...
Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал итоги жеребьевки, согласно которым российская команда на Евро-2020 сыграет с Данией в Копенгагене.
«Ничего страшного, что с Данией играем в гостях. Стадион будет полный, да и наши болельщики приедут нас поддержать. Зато в Питере целых две встречи: до сих пор вспоминаю волшебную домашнюю атмосферу ЧМ. Очень хочется вновь ее пережить», – сказал Черышев.
Черчесов: «Жребий оказался более благосклонным к датчанам. Ничего страшного»
Россия сыграет матч Евро-2020 с Данией на выезде