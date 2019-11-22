Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Черышев: «Ничего страшного, что с Данией играем в гостях. Зато в Питере целых две встречи»

Черышев: «Ничего страшного, что с Данией играем в гостях. Зато в Питере целых две встречи»

22 ноября 2019, 18:21
5

Полузащитник сборной России Денис Черышев прокомментировал итоги жеребьевки, согласно которым российская команда на Евро-2020 сыграет с Данией в Копенгагене.

«Ничего страшного, что с Данией играем в гостях. Стадион будет полный, да и наши болельщики приедут нас поддержать. Зато в Питере целых две встречи: до сих пор вспоминаю волшебную домашнюю атмосферу ЧМ. Очень хочется вновь ее пережить», – сказал Черышев.

Черчесов: «Жребий оказался более благосклонным к датчанам. Ничего страшного»

Россия сыграет матч Евро-2020 с Данией на выезде

Источник: твиттер сборной России
Отбор ЧЕ-2020 Дания Россия Валенсия Черышев Денис
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
АртурZaСМ
1574436797
тут такой расклад , что с Данией в гостях (а это прямой конкурент), а дома хоть и 2 игры , но одна из них с Бельгией и тут как бы без разницы с ними в гостях или дома всё равно натянут и получается , что важную игру с Датчанами Россия играет в гостях... так что шансы призрачные...
Ответить
GoLenaStop
1574449103
грустный расклад для сборной по футболу... зато наши фигуристки и гимнастки - лучшие! Может, поменять их местами? Ведь никому ничего не мешает стать лучшими? Хи...
Ответить
Decorhome
1574497278
Правильно . Везде нужно искать позитив
Ответить
амани
1574680015
Денис в Питере одна...Бельгийцам похрен где Вас громить!
Ответить
Decorhome
1574751600
Это уже под вопросом
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+