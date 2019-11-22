РБК: вместо Прядкина президентом РПЛ может стать Алаев

В апреле пройдут выборы президента РПЛ. По сведениям РБК, выдвинуть свою кандидатуру может нынешний генеральный секретарь РФС Александр Алаев. О намерении действующего главы РПЛ Сергея Прядкина баллотироваться на текущий момент неизвестно.

Последнее выбора состоялись в 2015 году, победил Прядкин. Он работает в лиге со дня основания – с 2001 года.