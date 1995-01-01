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    РБК: вместо Прядкина президентом РПЛ может стать Алаев

    В апреле пройдут выборы президента РПЛ. По сведениям РБК, выдвинуть свою кандидатуру может нынешний генеральный секретарь РФС Александр Алаев. О намерении действующего главы РПЛ Сергея Прядкина баллотироваться на текущий момент неизвестно.

    Последнее выбора состоялись в 2015 году, победил Прядкин. Он работает в лиге со дня основания – с 2001 года.

    • При бывшем президенте РФС Виталии Мутко Алаев временно исполнял его обязанности.
    • У функционера есть высшее образование по специальности «мировая экономика».
    • С 2013 года Алаев работал генеральным директором РФС.

    Источник: РБК

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    Сегодня, 10:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +165

      Фанат Рубина 17 минут назад

      ну и правильно гнать прядку пора..
      один вред от него. мутковский выкормыш

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