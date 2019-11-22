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РБК: вместо Прядкина президентом РПЛ может стать Алаев

22 ноября 2019, 10:15
3

В апреле пройдут выборы президента РПЛ. По сведениям РБК, выдвинуть свою кандидатуру может нынешний генеральный секретарь РФС Александр Алаев. О намерении действующего главы РПЛ Сергея Прядкина баллотироваться на текущий момент неизвестно.

Последнее выбора состоялись в 2015 году, победил Прядкин. Он работает в лиге со дня основания – с 2001 года.

  • При бывшем президенте РФС Виталии Мутко Алаев временно исполнял его обязанности.
  • У функционера есть высшее образование по специальности «мировая экономика».
  • С 2013 года Алаев работал генеральным директором РФС.

Источник: РБК
Россия. Премьер-лига Прядкин Сергей
Комментарии (3)
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Decorhome
1574411292
Главное что бы польза была
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portero
1574415175
Т.е. уже подготовили замену, приемственность однако, а я думал выборы дерьмократия....
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САДЫЧОК
1574420272
вместо Прядкина.....это же одно и тоже !
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