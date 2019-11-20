Черчесов – о соперниках по группе на Евро-2020: «Сильные команды – на ЧЕ слабых не бывает»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал соперников, с которыми российская национальная команда сыграет в группе на Евро-2020.

— Уже стали известны два соперника сборной России — Бельгия и Дания. Как охарактеризуете складывающуюся группу?

— В этой группе, по-моему, уже играли и продолжаем играть. Обе сильные команды, на чемпионате Европы слабых команд не бывает. Узнаем, кто будет четвертый, — и из всего этого будем исходить при подготовке к турниру.

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