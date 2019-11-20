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  • Черчесов – о соперниках по группе на Евро-2020: «Сильные команды – на ЧЕ слабых не бывает»

Черчесов – о соперниках по группе на Евро-2020: «Сильные команды – на ЧЕ слабых не бывает»

20 ноября 2019, 01:37
3

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал соперников, с которыми российская национальная команда сыграет в группе на Евро-2020.

— Уже стали известны два соперника сборной России — Бельгия и Дания. Как охарактеризуете складывающуюся группу?

— В этой группе, по-моему, уже играли и продолжаем играть. Обе сильные команды, на чемпионате Европы слабых команд не бывает. Узнаем, кто будет четвертый, — и из всего этого будем исходить при подготовке к турниру.

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Россия сыграет с Бельгией и Данией на групповом этапе Евро-2020

Источник: «Спорт-Экспресс»
Отбор ЧЕ-2020 Бельгия Дания Россия Черчесов Станислав
Комментарии (3)
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Axe111
1574205876
Как это не бывает,а твой сброд
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woyser
1574223932
Ну, Бельгию не одолеют, как бы не старались и даже сценарий с Испанией не пройдёт. Так что пусть готовятся одолевать Данию и тёмную лошадку, что подкинет жребий, хотя какие там лошадки в этот раз прошли все кто должен был пройти. Этот ЧЕ будет мощный по участникам. В общем будем ждать ЧЕ и естественно болеть за наших. Надеюсь Дзюбы и Гилерме там уже не будет.
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Из Твери Леха
1574246959
Представляю какой будет глухой автобус с бельгийцами. И деревянный Дзюба будет пытаться бегать в контр-атаку...
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