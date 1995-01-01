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    Черчесов – о соперниках по группе на Евро-2020: «Сильные команды – на ЧЕ слабых не бывает»

    Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал соперников, с которыми российская национальная команда сыграет в группе на Евро-2020.

    — Уже стали известны два соперника сборной России — Бельгия и Дания. Как охарактеризуете складывающуюся группу?

    — В этой группе, по-моему, уже играли и продолжаем играть. Обе сильные команды, на чемпионате Европы слабых команд не бывает. Узнаем, кто будет четвертый, — и из всего этого будем исходить при подготовке к турниру.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1617

      Axe111 11 минут назад

      Как это не бывает,а твой сброд

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